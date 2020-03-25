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Не успели улечься слухи о следующем флагмане GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре Ampere, как появилась информация о другой видеокарте зелёных, которая лишена приставки «Ti», что не мешает ей демонстрировать внушительные характеристики. Прежде всего стоит отметить, что это только слухи. Однако, информация пришла из крайне надёжного источника, который славится своими точными инсайдерскими данными.

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В источнике указано, что NVIDIA работает над новым чипом под названием GA102. При этом, именно RTX 3090 станет его полноценным обладателям. Другие же карты, по традиции получат или урезанную версию, или другой, более медленный чип. Одной из ключевых характеристик, которая известна на данный момент, станет количество ядра CUDA – 4 992. Видеокарта RTX 3090 получит 12 Гб памяти стандарт GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с. Дополнительно источник указал, что видеокарта прибудет к августу.

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В настоящее время новое поколение видеокарт Ampere окутано тайной. Есть мнение, что оно будет построено на 10-нм техпроцессе. Эксперты полагают, что это даст AMD преимущество, ведь её флагманская Big Navi будет построена на улучшенном 7-нм техпроцессе. Как бы то ни было, новая утечка внушает оптимизм, подтверждая, что новые видеокарты выйдут к четвёртому кварталу 2020 года.