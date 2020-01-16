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Долгое время чиновники активно продвигали отечественную мобильную операционную системы Аврора. Иногда её напрямую сравнивали с Android, рассказывая об её преимуществах и продвинутых технологиях. На самом же деле внутри этой ОС была старая и откровенно слабая Sailfish OS, которая не была современной даже тогда, когда её создавали финны в 2012 году. Судя по всему, все бюджетные средства, выделенные на продвижение Авроры, закончились, поэтому сейчас о неудачах этой системы принято не вспоминать.

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Сразу после своего назначения новый глава правительства РФ заявил, что государство готово оказывать Яндексу всяческую поддержку, однако, назвал одно важное условие: если компания создаст аналог Android. Чем правительство не устраивает Аврора, которая имеет повышенный приоритет в госзакупках, неясно.

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Яндекс пока не давал комментариев. Вполне возможно, что компания просто не хочет вкладывать миллиарды рублей в проект, который может оказаться таким же ненужным, как и Аврора. Вот только за неудавшуюся ОС оплачивали налогоплательщики, а здесь Яндексу придётся вкладывать свои средства.

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