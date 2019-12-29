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После провальной Radeon RX 5500 XT, все надежды фанатов красной команды связаны с выходом новой видеокарты Radeon RX 5600 XT. Мы уже видели первые тесты этой карты. Можно сказать, что они выглядят довольно оптимистично. Новинка демонстрирует паритет с GeForce GTX 1070 Ti и существенно опережает GTX 1060 Ti. Однако, до сих пор мы не знали точных характеристик чипа. Новая утечка позволила получить полную информацию об ещё не анонсированном продукте.

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Утечка произошла из одного из сайтов, где засветилась карта ASRock Radeon RX 5600 XT. Судя по всему, перед нами полный чип Navi 10, получивший точно такое же количество потоковых процессоров, как и младшая модель Radeon RX 5700, а именно 2304. Но вот с памятью и шиной новой карте не повезло. Как мы уже знаем, RX 5600 XT получит 192-битную шину памяти GDDR6. Вот только пропускная способность у неё будет не как у старших моделей - 14 Гбит/с, а всего 12 Гбит/с (288 против 4848 Гбит/с).

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Удивительно, что даже более бюджетная карта Radeon RX 5500 XT получила флагманскую память. Всё это определило тактовую частоту новой карты: от 1235 МГц в экономном режиме до 1460 МГц в игровом режиме и максимальную 1620 МГц в режиме буста, что на 100 МГц меньше, чем у старшей версии RX 5700.

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Для питания видеокарте потребуется 8-контактный разъем питания, это означает, что она сможет уложиться в 150 Вт. В настоящее время неизвестно, какую цену поставит на эту карту AMD, ведь именно это будет определять её дальнейшую судьбу. Анонс видеокарты может случиться в начале января на выставке CES 2020.