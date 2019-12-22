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Недавно мы вам сообщали о некоторых спецификациях видеокарты Radeon RX 5600 XT. Уже сегодня ресурс videocardz готов поделиться с нами первыми тестами этой карточки, которые оказались очень интригующими.

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В настоящее время нам известно лишь то, что карта получит 192-битную шину памяти и 6 Гб ОЗУ. Количество потоковых процессоров окажется на уровне от 1920 до 2048, а пропускная способность около 288 ГБ/с. Карта, которая участвовала в тестах, имела тактовую частоту на уровне 1600 МГц. Ниже представлены результаты нескольких дисциплин 3DMark.

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Если принять в качестве отчётной точки видеокарту Radeon RX 5500 XT, то новинка оказалась быстрее на 30%. Также она примерно равна следующим картам: GTX 1070 Ti и Radeon RX Vega 56. Новинка немного опережает GTX 1660 Ti и работает в паритете с GTX 1080. Это очень достойные результаты, даже несмотря на то, что кроме синтетики мы не видели реальных игровых тестов.

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