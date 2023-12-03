Некоторые покупают новый компьютер спонтанно, другие планируют такой важный шаг много месяцев, ну а есть и тек, кто решают сэкономить, отправляясь на вторичный рынок. Какой бы путь вы не выбрали, важно делать выбор осознано, а значит было бы неплохо получить максимальный жизненный цикл основных комплектующих. Представьте, что вы взяли первую попавшуюся конфигурацию, на которую только хватило денег. Там может быть неплохая видеокарта, но крайне посредственный процессор, который уже не способен тянуть всю систему. Возможно, какое-то время вы даже не почувствуете неудобств, но через пару лет точно столкнётесь с необходимостью делать апгрейд. Именно поэтому лучше сразу включать голову, а не вестись на уговоры продавцов или доверять опыту знакомых-неудачников.

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Сегодня мы предлагаем присмотреться к одной из самых оптимальных сборок уходящего года. Пожалуй, купить что-то более долгоиграющее за такие деньги невозможно. Берём ориентир на 150 тысяч рублей и попробуем уложиться в эту сумму, но сделать так, чтобы наш компьютер тянул все игры в 4К и потенциально мог быть обновлён на более мощный через 3-4 года с минимальными затратами и без обновления материнской платы. Для фанатов Intel такая задача кажется невыполнимой, а вот в лагере AMD смотрят на подобные требования спокойно. Давайте начнём с процессора.

Пожалуй, оптимальным решением с прицелом на апгрейд может стать Ryzen 7 7700. Этот камень имеет 8 ядер, способных работать на частоте до 5.3 ГГц и является представителем последнего поколения на платформе АМ5. Как вы могли слышать, данный сокет только набирает обороты, а представители AMD рассказывали, что планируют выпустить ещё как минимум 2 совместимых поколения настольных процессоров. Сегодня Ryzen 7 7700 смотрится достойно, но через 4 года его было бы неплохо заменить на Ryzen 7 9700. Выбор исключительно гипотетический, поскольку никто не знает, как будут называться процессоры от тётушки Су через несколько лет. И всё же, потенциала Ryzen 7 7700 вам хватит на несколько лет, а после можно продлить жизненный цикл системы без дополнительных растрат.

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Поскольку указанный выше процессор имеет теплопакет до 65 Вт, то можно было бы купить материнскую плату за 12 тысяч рублей на чипсете В620. Такой выбор кажется логичным только на первый взгляд, но в корне не верен, поскольку никто не знает, будет ли AMD выпускать процессор с таким TDP через несколько лет. Кроме того, вы заранее ограничиваете свои возможности, поэтому мы предлагаем остановиться на добротной материнской плате на чипсете В650. ASUS PRIME B650M-A II не хватает звёзд с неба, но вполне неплохо справляется с задачей обеспечения стабильной работы всего компьютера. Здесь есть все актуальные сокеты, включая М.2, а также присутствует поддержка интерфейса PCIe 4.0. Это позволит нам сразу же купить скоростной твердотельный накопитель, но об этом чуть ниже.

Поскольку оперативная память стандарта DDR5 всё ещё находится в начале жизненного цикла, то мы предлагаем взять столько памяти, чтобы не потребовалось её добавлять через 3 года. Комплект из двух планок Kingston Fury Beast отлично впишется в нашу систему. Он стоит не очень дороги и поддерживает скорость до 6000 МГц. Для того чтобы получить действительно хорошие результаты, достаточно автоматической настройки, доступной в системе BIOS. 32 Гб будет достаточно для любых задач, включая игры, стриминг и просмотр сразу 10 видеороликов. Для разгона лучше взять что-то более солидное, но мы очень сомневаемся, что наши читатели захотят тратить несколько дней на поиск идеальных таймингов.

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Эксперты отмечают, что покупатели скоростных SSD могут немного разочароваться, поскольку большая часть потенциала подобных продуктов остаётся не реализована. Обойдёмся без разбора причин такой странной ситуации, но в любом случае система с Kingston FURY Renegade будет работать на максимуме возможностей. Проще говоря, быстрее чтение и запись файлов уже осуществляться не может, а это довольно весомый повод купить именно такой твердотельный накопитель. Скорость данного SSD в режиме чтения достигает 7300 МБ/с, тогда как запись равна 7000 МБ/с. Даже по меркам энтузиастов, это очень много, ну а мы тратим всего 15 тысяч рублей. Кстати, инсайдеры пишут, что в 2024 году ожидается резкое подорожание твердотельных накопителей, поэтому такой выбор тем более кажется оправданным. Что до ёмкости, то 2 Тб должно хватить для записи игр, хранения целой коллекции домашнего видео и многих других задач. Мало точно не будет, ну а покупать сегодня жёсткий диск мы не рекомендуем. HDD вам понадобится только в том случае, если есть желание превратить компьютер в сервер для хранения коллекции сериалов и лучших фильмов. Учитывая тот факт, что скорость интернета позволяет смотреть всё это в онлайне, нет никакого смысла переплачивать.

А вот видеокарту нужно выбирать с особым пристрастием. Большая часть геймеров автоматически выбирает продукцию NVIDIA, но сегодня мы предлагаем вам остановиться на AMD. Новая Radeon RX 7800 XT имела всё необходимое, чтобы стать популярной. Пожалуй, главная проблема заключается в том, что сегодня красные не пытаются конкурировать с зелёными. Простой пример, сегодня мы в магазине Регард нашли всего 1 видеокарту серии Radeon RX 7800 XT. Прямой конкуренткой является GeForce RTX 4070. Эта видеокарта намного медленнее, имеет на 4 Гб видеопамяти меньше и ещё и стоит дороже. Так вот, в Регард доступных моделей NVIDIA больше десяти, а пользователи с большим удовольствием выбирают именно такую видеокарту. Мы полагаем, что не всегда нужно руководствоваться стадным инстинктом, поскольку Radeon RX 7800 XT действительно лучше. Видеокарта от тётушки Су имеет невысокий теплопакет, получила 16 Гб видеопамяти и выглядит очень неплохо. Если вы искали идеальную видеокарту для 4К, но не хотели платить за неё 100 тысяч рублей, то берите Radeon RX 7800 XT.

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При выборе блока питания нужно учитывать, что мы собираем компьютер под апгрейд. Именно поэтому экономить тысячу рублей глупо, ведь от таких незначительных мелочей зависит стабильность всей системы. DeepCool PF750 не понравится тем, кто привык к элитным блокам питания, но точно придётся по нраву тем, кто ценит лучшее соотношение между качеством и ценой. Мощности в 750 Вт достаточно для данной системы и точно хватит для следующего обновления компьютера. Блок питания поддерживает сертификат 80 PLUS Standard. Хотелось бы больше, но в данном случае важнее стабильность и попытка не переплатить лишние деньги, чем мнимая энергоэффективность.

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Точку поставим выбрав правильный корпус. Это не самый важный элемент компьютера, но брать слишком маленький системный блок всё же не следует. Нужно обеспечить свободный отвод воздуха, а также добиться того, чтобы комплектующие не перегревались. Zalman N4 Rev.1 Black включает сразу 6 вентиляторов, который позволяют вам не задуматься о необходимости обеспечения невысокой температуры воздуха внутри системника. Если вам не нравится подсветка, просто отключите её в BIOS, ну или уберите компьютер под стол. Если посчитать вместе с кулером охлаждения процессора, то выйдет чуть меньше 150 тысяч рублей. Мы полностью справились с поставленной задачей, а в итоге через 4 года можно заменить процессор и видеокарту, продлив жизнь компьютера ещё 3-4 года.