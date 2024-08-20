Проект Sheridan был разработан с целью исследования и тестирования тактических концепций. В тот период стало ясно, что в непрерывной борьбе между оборонительными и наступательными силами победу принесли новые типы боеприпасов. Более лёгкие ракеты открыли возможности, соответствующие требованиям Артиллерийского управления армии США для нового лёгкого танка.

Предшественник Sheridan, танк M41, обладал избыточным весом, ограниченной дальностью стрельбы и морально устаревшим вооружением. Поэтому разработали более лёгкие модели, такие как T71 и T92, однако ни одна из них не была способна перемещаться по водной поверхности. В ответ на информацию о советском ПТ-76 был создан и успешно протестирован XM551.

реклама





Конструкция новой боевой машины включала алюминиевый корпус и стальную башню, что способствовало снижению её веса, одновременно обеспечивая необходимые защитные качества и возможность плавания. Ещё одной выдающейся особенностью данного проекта является 152-мм орудие, способное запускать противотанковую ракету MGM-51 Shillelagh.

История разработки М551

Перед инженерами XM551 стояла сложная задача: нужно было разработать плавающий танк, который был бы достаточно лёгким для воздушной транспортировки. С момента появления специализированных семейств LVT во времена Второй мировой войны, а также моделей DUKW и SEEP, подобные машины не создавались. Решение этой проблемы, казалось, заключалась в необходимости построения компактной модели из лёгких сплавов. Важно было также значительно повысить мобильность и запас хода танка, обеспечив его современным вооружением, способным успешно противостоять основным боевым танкам 1960-х годов. В результате этих усилий был разработан танк Sheridan.

реклама





Для выполнения поставленной задачи часто необходимо использовать орудие с длинным стволом, крупной башней и массивным корпусом. Однако было найдено альтернативное решение — вместо этого применили ракеты. Они обеспечивали требуемую скорость и могли запускаться из простых труб. В результате, это нестандартное решение привело к тому, что данную машину стали называть «бронированной разведывательно-десантной машиной», а не лёгким танком.

Конструкция M551 Sheridan

В этой модели, очевидно, пришлось пойти на компромисс в вопросах защиты. Алюминиевый корпус и стальная башня могли сдерживать только огонь тяжёлого пулемёта калибром 12,7 мм, однако были уязвимы для гранат, противотанковых управляемых ракет и мин.

Корпус был оснащён боковыми плавающими экранами и передней «доской для серфинга», выполненной из деревянных слоёв, которые соединялись на шарнирах. Эту конструкцию можно было поднять в вертикальное положение, а боковые стороны накрывали брезентом, который поддерживался штангами сзади и по бокам, а также высоко над башней. Такой подход заимствовали непосредственно у танков времён Второй мировой войны.

Командир передавал указания водителю, который управлял танком практически вслепую, находясь выше, на голове башни. Танк весил всего 15,2 тонны, что делало его возможным к воздушной транспортировке с использованием вертолётов большой грузоподъёмности, таких как Boeing CH-47 Chinook и CH-58 Sea Stallion, а также других воздушных средств. Благодаря своей высокой плавучести, танк мог безопасно пересекать глубокие реки, достигая скорости до 5,8 км/ч, что отличало его от большинства основных боевых танков, которые не имели такой возможности.

реклама





Благодаря своим характеристикам, танк мог передвигаться как по суше, так и по воде, обеспечивая защиту от оружия массового поражения, подобно советскому ПТ-76. Эта универсальность, в сочетании с лёгким корпусом, позволяющим осуществлять воздушную транспортировку, и максимальной скоростью более 70 км/ч, обеспечивала ему выдающуюся стратегическую и тактическую мобильность.

Алюминиевый корпус был выполнен в полностью сварном варианте, с несколькими литыми элементами на передней и задней частях. Толщина брони варьировалась от примерно 8 до 13 мм в носовой области. Двигатель Detroit Diesel (General Motors) модели 6V53T, с 6 цилиндрами и турбонаддувом, имел мощность в 300 лошадиных сил (220 кВт) и соотношение мощности к весу на уровне 19,7 л. с./тонну.

В конструкции танка применялись стандартные опорные катки и гусеницы, что характерно для данного типа техники. Однако в данном случае отсутствовали возвратные ролики. Ведущая звёздочка и направляющее колесо были уникальными для этой модели.

Экипаж состоял из четырёх человек, при этом водитель располагался в центральной части и имел свой собственный люк. Также присутствовало три смотровых блока и две фары, защищённые бронированными кожухами, которые могли затеняться при необходимости.

реклама





В тесном боевом отделении, расположенном в центральной части башни, находились командир, наводчик и заряжающий. Башня была достаточно плоской, с сильно наклонными бортами, что способствовало увеличению эффективной толщины её брони. Командирская башенка находилась справа и была оснащена кольцевой установкой для 50-мм пулемёта HMG. Слева располагался люк, ведущий к месту заряжающего. По обеим сторонам башни были установлены два ряда дымовых гранатомётов, которые запускались электрическим способом.

Оружие представляло собой лёгкую платформу, способную нанести значительный урон. Пушка M81E1 обладала коротким стволом, что позволяло производить стрельбу как специальными боеприпасами, так и ракетами для огневой поддержки. Однако, из-за определённых ограничений, в основном применялись традиционные осколочно-фугасные снаряды для поддержки пехоты. На полностью удовлетворительном уровне возможности бронебойных снарядов обеспечивала новая ракетная система Shillelagh.

Разработанная в 1958 году компаниями Sperry и Ford Aeronautics (позже известной как Martin Marietta) под названием XM13, система была выпущена в 1964 году как MGM-51. Shillelagh имела диаметр 152 мм с складывающимися крылышками и размах крыльев 290 мм в развернутом состоянии. Это твердотопливное устройство обладало кумулятивной боеголовкой весом 6,8 кг и управлялось при помощи инфракрасных сигналов, развивая скорость в 320 метров в секунду. Этой скорости было достаточно, чтобы поразить 150-мм броневую плиту RHA под углом 60º на дистанции от 2000 до 3000 метров, в зависимости от версии A, B или C. До 1971 года было произведено 88 194 ракеты данной системы.

Эту систему устанавливают на танк M60A2 «Starship», а также на первый прототип MBT-70. В качестве дополнительного вооружения на его крышу монтировался крупнокалиберный пулемёт M2 калибра .50, который имел боезапас в 1000 патронов. Кроме того, на танке также находился спаренный пулемёт M73 LMG с запасом в 3000 патронов.

Производство и модификации Sheridan

Производство боевой машины пехоты M551 Sheridan началось 29 июля 1966 года, и уже в июне следующего года она поступила на вооружение армии США. В период с 1966 по 2 ноября 1970 года было выпущено 1662 единицы данной техники, а общая стоимость программы составила 1,3 миллиарда долларов. Однако вскоре после начала эксплуатации стали выявляться проблемы с пушкой M81. При интенсивной стрельбе в области казённой части орудия появлялись трещины, что впоследствии было связано с работой системы Shillelagh, включающей ключ, вставленный в паз ствола.

В ответ на эти проблемы была разработана модифицированная версия пушки под названием M81E1, которая имела уменьшенный размер паза и соответствующие новшества в ракете. Тем не менее, это орудие также подвергалось критике из-за чрезмерной отдачи для веса машины и хрупкой конструкции, что иногда приводило к отрыву второго и даже третьего опорных катков. Параллельно с этим проводились испытания экспериментальных 76-мм пушек, однако они не были выбраны для постановки на вооружение.

M551 Sheridan в действии

Война во Вьетнаме

В июне 1967 года первые образцы боевой машины M551 Sheridan были введены в эксплуатацию 1-м батальоном 63-го бронетанкового полка, расположенного в Форт-Райли. Хотя эта техника изначально разрабатывалась для испытаний в условиях Вьетнама, на самом деле кавалерийские подразделения не использовали её в боевых действиях. Лишь в конце 1968 года состоялась встреча генерала Крейтон Абрамса с полковником Джорджем С. Паттоном IV, командующим 11-м бронетанковым кавалерийским полком (11th ACR Blackhorse), который был направлен во Вьетнам. Этот полк стал единственным кавалерийским подразделением, задействованным в той операции.

Танки Sheridan получили положительную оценку от 3-го эскадрона 4-го кавалерийского полка и 1-го эскадрона 11-го бронетанкового кавалерийского полка в период с января 1969 года до осени 1970 года. Эти машины активно использовались для разведывательных операций, ночного патрулирования и расчистки дорог, проехав в общей сложности 39 455 миль и выполнив 520 боевых вылетов с уровнем готовности 81,3%. Благодаря успешной эксплуатации было принято решение оснастить всеми кавалерийскими эскадронами танками Sheridan.

Тем не менее, у этой техники были и недостатки. Безгильзовые 152-мм снаряды основного орудия поднимали риск воспламенения при подрыве танка на мине. Это подтвердилось в конце 1969 года, когда три из девяти танков Sheridan 4-го эскадрона 12-го кавалерийского полка были полностью уничтожены во время пересечения реки, расположенной близ демилитаризованной зоны. В марте 1971 года пять танков 11-го ACR были потеряны в результате засады, организованной Вьетконгом с помощью РПГ. Во всех этих инцидентах Sheridan подвергались серьёзным повреждениям из-за своей алюминиевой конструкции, которая не выдерживала высоких температур, что создало у них зловещую репутацию. Тем не менее, их мобильность на сложной местности и в грязи оставалась на высоком уровне.

Танки прекрасно поддерживали пехоту: разрывной снаряд M657 HE и картечница M625, способная производить залпы с поражающими элементами в форме стрел, успешно выполняли свои задачи, несмотря на длительное время перезарядки. Недостаток боеприпасов частично компенсировался за счёт использования ACAV (M113), которые транспортировали дополнительный запас снарядов.

К маю 1970 года 11-й бронекавалерийский полк пересек границу Камбоджи. Большинство танков были модернизированы: на них установили большой стальной щит, известный как «комплект ACAV», который обеспечивал защиту командиру во время стрельбы из 12,7-мм пулемёта HMG. Щит был установлен в открытой башенке. Для водителя также был разработан модифицированный вращающийся люк. Кроме того, днище машин укрепили дополнительной защитой из болтовой стали, что обеспечивало защиту от мин. Однако этот дополнительный слой в основном защищал только переднюю часть днища из-за проблем с весом. 11-й кавалерийский полк также участвовал в операции Dewey Canyon II, поддерживая операцию ARVN Lam San 719. В результате боевых действий полк понёс значительные потери.

1980-е годы

Некоторые подразделения, такие как 82-я воздушно-десантная дивизия, продолжали использовать танки Sheridan из-за отсутствия подходящей замены вплоть до 1990-х годов, а в случае 82-й дивизии — до 1996 года. Эти машины использовались в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине, штат Калифорния, в 1980-х годах. В конце 2003 года Sheridan были окончательно выведены из эксплуатации и либо списаны, либо использованы в качестве мишеней, либо переданы в коллекции, либо сброшены в море.

Во время вторжения в Панаму в 1989 году (операция Just Cause) было задействовано четырнадцать танков M551. Четыре из них были переброшены на самолётах C-5 Galaxy, а десять — десантированы с C-130 (при приземлении два танка были потеряны). Они входили в состав TF Bayonet (193-й пехотной бригады) и участвовали в атаке на Commandancia, а затем оказывали поддержку элементам JSOC в Панама-Сити. Восемь танков сражались в аэропорту Торрихос-Токумен, и их действия вызвали смешанные отзывы.

Первая война в Персидском заливе (1990-е)

Во время операций Desert Shield и Desert Storm 82-я воздушно-десантная дивизия использовала 51 танк Sheridan. Они выполняли задачи по разведке, и, возможно, было выпущено не более шести ракет Shillelagh по противотанковым орудиям или танкам. Это было единственным случаем применения таких ракет: всего их произвели 88 000 штук. После окончания войны танки были выведены из эксплуатации. Попытки оснастить их стандартным 105-мм орудием НАТО не увенчались успехом. В итоге Sheridan заменили танком Stryker с вариантом мобильного орудийного комплекса M1128.

Возможно, Sheridan стал последним американским лёгким танком.