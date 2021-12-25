Геймеры скорее всего не смогут обзавестись новыми видеокартами до окончания текущего бума майнинга.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Бум майнинга и небывалый ажиотаж на рынке криптовалют и не думают заканчиваться. Котировки ключевых цифровых монет понемногу оправляются от недавней коррекции. Bitcoin вновь зафиксировался на отметке в 50 тысяч долларов за один токен, а цена Ethereum поднялась выше 4000$ за 1 ETH. Такое положение дел продолжает оказывать негативное влияние на доступность обычных потребительских видеокарт, ведь майнеры продолжают активно наращивать вычислительные мощности своих ферм.

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По данным аналитического ресурса CoinWarz, общий хешрейт сети Эфира уверенно закрепился выше знаковой отметки в 1000 TH/s, хотя еще в сентябре текущего года этот показатель не превышал 750 TH/s. При этом сложность майнинга возросла до рекордного значения в 12.09 P. Для упрощения можно сказать, что сейчас общая вычислительная мощь подключенного к сети Ethereum оборудования эквивалентна 10 миллионам видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080.

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Подобное положение дел свидетельствует о сохранении ажиотажного спроса на видеокарты со стороны майнеров, которых не останавливает даже маячащая на горизонте перспектива перехода Ethereum на алгоритм консенсуса Proof of Stake с последующим прекращением энергоемкой добычи монет силами графических адаптеров.