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Рынок криптовалют почти полностью восстановился после майской коррекции и переживает очередной ажиотаж. Котировки первой криптовалюты Bitcoin превысили $52 000 за монету, а Ethereum пытается закрепиться выше $4000. Большинство популярных альткоинов из Топ100 CoinMarketCap за прошедшую неделю прибавили по 20-30% к своей стоимости, ознаменовав начало очередного альтсезона. В связи с этим выросли и доходы майнеров, что привело к очередному витку подорожания графических адаптеров и обострению дефицита.

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Шахтёры принялись с новой силой инвестировать свободные средства в оборудование для добычи криптовалют, значительно нарастив хешрейт наиболее популярной среди майнеров сети Ethereum. На момент написания статьи общая вычислительная мощность подключенного к сети оборудования вплотную приближалась к отметке в 750 TH/s (по данным портала CoinWarz), а сложность майнинга ETH достигла нового исторического максимума на уровне в 8.92 P.

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В результате общая сумма всех добытых майнерам монет делится на гораздо большее число участников процесса, а на части актуальных видеокарт Nvidia Эфир уступил по прибыльности монете Conflux CFX. Впрочем, высокая цена актива полностью перекрывает любые скачки сложности, а окупаемость популярных GPU редко превышает срок в 12 месяцев даже с учётом текущих завышенных цен.