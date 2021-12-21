Процесс перехода к Proof of Stake запущен.

Длительная эпопея с переходом второй по популярности криптовалюты на алгоритм консенсуса Proof of Stake и отказом от энергозатратного способа валидации транзакций посредством майнинга похоже близится к своему завершению. Разработчики Ethereum Foundation объявили в своем блоге о запуске первой тестовой сети Ethereum 2.0 под названием Kintsugi. Сейчас команда разработки цифровой валюты призывает энтузиастов присоединится к активному тестированию функционала тестнета для выявления всех возможных изъянов и ошибок.

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Все желающие уже могут изучить необходимую документацию и воспользоваться специальными инструментами для взаимодействия с тестовой сетью. Стоит отметить, что после Kintsugi планируется запуск нескольких других тестнетов, чтобы исключить любые возможные уязвимости перед полноценным процессом слияния Eth1 и Eth2. Конкретных сроков окончания тестирования пока не называют, но можно предположить, что в случае отсутствия серьезных проблем миграция должна произойти в уже в первой половине 2022 года. На это намекает и перенос активации бомбы сложности Ehereum на май 2022 года.

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Таким образом, у майнеров осталось не более полугода для того, чтобы окупить свои текущие вложения. В такой ситуации многие из них могут отказаться от покупки нового оборудования, что положительно скажется на ценах видеокарт. В данный момент Эфир обеспечивает порядка 75-80% всех доходов GPU-майнеров и переход к Ethereum 2.0 может обрушить доходность добычи криптовалют. Следствием этого вполне может стать массовая распродажа видеокарт и окончание дефицита видеокарт.