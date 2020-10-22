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Последние недели были отмечены целым парадом взломов крупных ААА-блокбастеров. Хакерская группировка CPY и взломщик EMPRESS разбушевались не на шутку и обошли защиту Denuvo в целом ряде больших проектов, среди которых были и такие хиты как Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, Marvel's Avengers, Crysis Remastered и многие другие.

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Но одна игра по-прежнему оставалась главным бастионом DRM, взлом которой даже самые оптимистичные представители питратского комьюнити считали маловероятным. Этой игрой был хитовый вестерн Rockstar Games - Red Dead Redemption 2. В этом проекте использовалась не печально известная DRM от Denuvo, а собственное решение, разработанное в стенах студии. И эта система защиты смогла продержаться без взлома почти целый год, но на 351 день после ПК-релиза хакер под псевдонимом EMPRESS всё же смогла разделаться с данной DRM. После этого почти не осталось крупных релизов, сумевших избежать взлома.

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Red Dead Redemption 2 - популярный экшен от третьего лица в сеттинге дикого запада, созданный студией Rockstar Games. Действие игры разворачивается в 1899 году и повествует о жизни члена преступной банды по имени Артур Морган. ПК-версия игры вышла 5 ноября 2019 года.





