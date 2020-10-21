Хакерская группировка CPY взломала защиту Denuvo в последней версии Crysis Remastered
Хакеры продолжают свой крестовый поход против ненавистной DRM.
Хакерская сцена, занимающаяся взломом игр, в последнее время разошлась не на шутку. Мы уже писали про то, как вернувшиеся из небытия после длительного затишья крякеры смогли нанести по позициям антипиратской защиты Denuvo удар катастрофической силы: за пару недель DRM была взломана сразу в 9 крупных игровых проектах, среди которых есть такие хиты как Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, Marvel's Avengers и многие другие.
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Но этого хакерам показалось мало, и их крестовый поход пока и не думает заканчиваться. Сегодня стало известно о взломе самой последней версии обновлённого переиздания культового шутера Crysis Remastered. Его защита продержалась всего 32 дня после релиза. Взлом осуществила всё та же итальянская хакерская группировка CPY.
Сама Crysis Remastered вышла 18 сентября 2020 года и получила довольно сдержанные отзывы игроков и критиков, связанные с не самым лучшим техническим состоянием игры, плохой оптимизацией, высокими требованиями к железу и малым количеством нововведений по сравнению с оригиналом. Кроме того, некоторые блогеры даже сравнивали графику обновлённого Crysis с фанатскими модификациями для оригинальной игры 2007 годы, причём сравнение это было не в пользу официального ремастера.
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