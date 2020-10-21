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Хакерская сцена, занимающаяся взломом игр, в последнее время разошлась не на шутку. Мы уже писали про то, как вернувшиеся из небытия после длительного затишья крякеры смогли нанести по позициям антипиратской защиты Denuvo удар катастрофической силы: за пару недель DRM была взломана сразу в 9 крупных игровых проектах, среди которых есть такие хиты как Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, Marvel's Avengers и многие другие.

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Но этого хакерам показалось мало, и их крестовый поход пока и не думает заканчиваться. Сегодня стало известно о взломе самой последней версии обновлённого переиздания культового шутера Crysis Remastered. Его защита продержалась всего 32 дня после релиза. Взлом осуществила всё та же итальянская хакерская группировка CPY.

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Сама Crysis Remastered вышла 18 сентября 2020 года и получила довольно сдержанные отзывы игроков и критиков, связанные с не самым лучшим техническим состоянием игры, плохой оптимизацией, высокими требованиями к железу и малым количеством нововведений по сравнению с оригиналом. Кроме того, некоторые блогеры даже сравнивали графику обновлённого Crysis с фанатскими модификациями для оригинальной игры 2007 годы, причём сравнение это было не в пользу официального ремастера.





