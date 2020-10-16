Известный хакер EMPRESS обошла защиту Denuvo в ещё трёх популярных ААА-блокбастерах
Текущая неделя стала одной из самых худших в истории Denuvo. Совсем недавно любители торрентов праздновали победу хакерской группировки CPY над антипиратской защитой в таких блокбастерах как Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, PES 2021 и Total War Saga: Troy, а сегодня уже другой известный хакер, скрывающийся под псевдонимом EMPRESS, осуществил взлом трёх других проектов с этой DRM. Этими играми стали популярные файтинги Mortal Kombat 11 и Tekken 7, а также стратегия Total War: Three Kingdoms.
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Своих дальнейших планов хакер пока не раскрывает, но продолжает настаивать на необходимости борьбы со всеми существующими видами DRM. Ранее хакер собирался осуществить взлом Death Stranding (уже взломана CPY) и Resident Evil 3 (защиту вырезали сами разработчики).
В целом, антипиратская защита Denuvo продолжает стремительно сдавать позиции под натиском хакеров. Из громких игр последних лет, оснащённых данной DRM, не взломанными остаются лишь переиздание шутера Crysis Remastered, космическая аркада Star Wars Squadrons, гоночная аркада The Crew 2, ремейк симуляторов скейтбордиста Tony Hawk's Pro Skater 1+2 и немецкая экономическая стратегия Anno 1800.
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