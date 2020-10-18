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Последние недели стали самыми печальными в истории антипиратской защиты Denuvo. Сначала вернувшаяся из небытия хакерская группировка CPY осуществила взлом сразу четырёх крупных ААА-игр с этой защитой: Death Stranding, Mafia: Definitive Edition, eFootball Pro Evolution Soccer 2021 и Total War Saga: Troy. Затем другой хакер, скрывающийся под псевдонимом EMPRESS, взломал ещё 3 блокбастера: Mortal Kombat 11, Tekken 7 и Total War: Three Kingdoms.

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Казалось бы, хуже уже не будет, но CPY продолжили атаку на ненавистную DRM, обойдя защиту в супергеройском экшене Marvel's Avengers. Хотя игра и ориентирована на кооперативное прохождение посредством игры по сети, весь её сюжет всё же можно пройти в одиночку. К тому же теперь не исключена вероятность появления частных серверов для игры онлайн. Взлому подверглась версия игры 1.3.3 с самой последней ревизией Denuvo на борту.

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Marvel's Avengers - супергеройский боевик от третьего лица по мотивам комиксов Marvel, разработанная компанией Crystal Dynamics. Сюжет игры рассказывает историю о команде Мстителей, которая должна вновь объединиться после трагических событий для того, чтобы противостоять новому серьёзному врагу.