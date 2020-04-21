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Windows Central: Скоро Microsoft анонсирует младшую версию Xbox с мощностью всего в 4 терафлопса

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Последние несколько месяцев Microsoft уверенно доминировала в консольной войне, ведь её грядущая Xbox Series X обошла PlayStation 5 почти по всем параметрам. Фанаты Xbox уже предвкушали поражение японского гиганта Sony на самом важном для него игровом рынке. Однако новые инсайды от издания
Windows Central несколько меняют положение дел в этом противостоянии. 

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Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что слухи о более бюджетной версии Xbox Series X под кодовым именем Xbox Lockhart оказались правдивы. Эта приставка должна будет заменить Xbox One X в сегменте бюджетных игровых систем и стать начальной точкой входа в экосистему Xbox для экономных игроков. Мощность графического чипа новинки составит всего 4 терафлопса, но при этом все игры от Microsoft будут выходить одновременно на обеих системах. 

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Фактически это означает, что широко разрекламированные 12 терафлопс Xbox Series X не будут использоваться в полную силу, ведь разработчикам придётся держать в уме характеристики урезанной младшей консоли. А значит единственным серьёзным достоинством Series X останется только более высокое разрешение экрана и ни о каких революциях в графике следующего поколения мечтать не придётся. Анонсировать Xbox Lockhart должны на следующей крупной цифровой презентации Microsoft,  которую проведут взамен отменённой E3.

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