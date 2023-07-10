До конца года ожидается появление очередного поколения премиальных смартфонов Xiaomi. Будут выпущены как стандартная модель, так и версия Pro. Аппараты Xiaomi 14 придут на смену прошлогодним Xiaomi 13. Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал схемы новых смартфонов, хотя окончательный внешний вид может отличаться.
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Если же верить схемам, Xiaomi 14 получит плоский экран с узкими рамками и отверстием по центру для камеры. Сзади можно увидеть квадратный модуль для камер, расположение которых не отличается от расположения на Xiaomi 13. Отверстия основной камеры и телефото выросли. Ещё здесь есть сверхширокоугольная камера и вспышка. Края корпуса со всех сторон имеют изгибы.
Ранее сообщалось, что Xiaomi 14 получит батарею 4860 мАч, проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную 50 Вт. Размер сенсора основной камеры составит 1 дюйм, также будет сенсор 1,33 дюйма. Смартфоны должны работать на будущем премиальном процессоре Snapdragon 8 Gen 3, пишет Gizmochina.