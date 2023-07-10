Их релиз ожидается в конце года

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

До конца года ожидается появление очередного поколения премиальных смартфонов Xiaomi. Будут выпущены как стандартная модель, так и версия Pro. Аппараты Xiaomi 14 придут на смену прошлогодним Xiaomi 13. Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал схемы новых смартфонов, хотя окончательный внешний вид может отличаться.

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Если же верить схемам, Xiaomi 14 получит плоский экран с узкими рамками и отверстием по центру для камеры. Сзади можно увидеть квадратный модуль для камер, расположение которых не отличается от расположения на Xiaomi 13. Отверстия основной камеры и телефото выросли. Ещё здесь есть сверхширокоугольная камера и вспышка. Края корпуса со всех сторон имеют изгибы.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее сообщалось, что Xiaomi 14 получит батарею 4860 мАч, проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную 50 Вт. Размер сенсора основной камеры составит 1 дюйм, также будет сенсор 1,33 дюйма. Смартфоны должны работать на будущем премиальном процессоре Snapdragon 8 Gen 3, пишет Gizmochina.