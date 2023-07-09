В августе от компании Xiaomi в Китае ждут релиза ряда мобильных устройств, таких как Redmi Pad 2, Redmi K60 Ultra и Xiaomi Pad 6. Главное же внимание приковано к складному устройству Xiaomi MIX Fold 3. Его ждали с процессором Snapdragon 8 Gen 2, но может оказаться, что будет установлен разогнанный вариант этого чипа.
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Появилась информация, согласно которой складной аппарат получит 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 1 ТБ. Ёмкость батареи у него составит 4800 мАч, мощность проводной зарядки 67 Вт, беспроводной 50 Вт.
Новый шарнир стал прочнее и легче, за счёт чего аппарат должен дольше проработать. Ожидается экран размером 6,56 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Складной экран будет размером 8,2 дюйма с разрешением 2160 x 1912 и такой же частотой.
Внутренний экран содержит в себе сканер отпечатков. Основная задняя камера основана на сенсоре Sony IMX800. Есть также камера-перископ с 10-кратным оптическим зумом, телефото с 3,2-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольная. Устройство будет работать на Android 13 с оболочкой MIUI 14, пишет Gizmochina.