В нынешнем апреле в Китае была представлена линейка планшетов Xiaomi Pad 6. Теперь они выходят на международную арену, в первую очередь в Европу.
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Стоимость модели Xiaomi Pad 6 начинается от 399 евро за версию 6/128 ГБ. 8/128 Гб стоит 429 евро, 8/256 ГБ обойдётся в 449 евро.
Этот планшет работает на процессоре Snapdragon 870 7 нм. Ёмкость батареи у него составляет 8840 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт.
Диагональ экрана равна 11 дюймов при разрешении WQHD+ и частоте обновления 144 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass, имеется поддержка Dolby Vision.
Наличие Dolby Atmos и Hi-Res Audio должно принести звук высокого качества, чему также способствуют четыре динамика.
На основе Android 13 установлена специальная версия оболочки MIUI 14. Поддерживается стилус второго поколения Smart Pen и клавиатура, которые продаются отдельно.
Основная камера обладает разрешением 13 Мп и поддерживает запись видео 4K 30 кадров/с. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.
Корпус выполнен из сплава алюминия и весит 490 г, толщина всего 6,5 мм. Предлагаются серый, синий и светло-жёлтый цветовые варианты, пишет Androidcentral.