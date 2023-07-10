В два с лишним раза дешевле Samsung Galaxy Tab S9 за 920 евро

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В нынешнем апреле в Китае была представлена линейка планшетов Xiaomi Pad 6. Теперь они выходят на международную арену, в первую очередь в Европу.

реклама

Стоимость модели Xiaomi Pad 6 начинается от 399 евро за версию 6/128 ГБ. 8/128 Гб стоит 429 евро, 8/256 ГБ обойдётся в 449 евро.

Этот планшет работает на процессоре Snapdragon 870 7 нм. Ёмкость батареи у него составляет 8840 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт.

Диагональ экрана равна 11 дюймов при разрешении WQHD+ и частоте обновления 144 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass, имеется поддержка Dolby Vision.

Наличие Dolby Atmos и Hi-Res Audio должно принести звук высокого качества, чему также способствуют четыре динамика.

На основе Android 13 установлена специальная версия оболочки MIUI 14. Поддерживается стилус второго поколения Smart Pen и клавиатура, которые продаются отдельно.

Основная камера обладает разрешением 13 Мп и поддерживает запись видео 4K 30 кадров/с. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Корпус выполнен из сплава алюминия и весит 490 г, толщина всего 6,5 мм. Предлагаются серый, синий и светло-жёлтый цветовые варианты, пишет Androidcentral.