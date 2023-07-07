Названы европейские цены новых мобильных устройств Honor

В четверг в Париже генеральный директор компании Honor представил смартфон Honor 90 и планшет Honor Pad X9. Первый работает на ускоренном варианте процессора Snapdragon 7 Gen 1 и обладает основной камерой с разрешением 200 Мп. Планшет получил процессор Snapdragon 685, корпус из прочного алюминия и сразу шесть динамиков.

реклама

Смартфон относится к средней ценовой категории и работает на Android 13. В отличие от Huawei, на аппаратах Honor есть Google Mobile Services (GSM), в том числе магазин Google. Версия 8/256 ГБ стоит в Великобритании 450 фунтов, 12/512 ГБ предлагается приобрести за 595 евро.

Смартфон получил экран AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 2664 x 1200 пикселей (435 ppi), частотой до 120 Гц и максимальной яркостью 1600 нит. Размер корпуса составляет 161,9 x 74,1 x 7,8 мм, весит он 183 г. Процессор 8-ядерный с одним ядром Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц, тремя A710 2,36 ГГц и графикой Adreno 644.

Основная задняя камера обладает разрешением 200 Мп и сенсором размером 1/1,4 дюйма. Рядом находится сверхширокоугольная камера 12 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Спереди в отверстии на экране располагается камера 50 Мп. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка SuperCharge 66 Вт.

Планшет Honor Pad X9 доступен в сером цвете по цене 180 фунтов и напоминает продающийся в Китае Honor Pad 8 Pro. У него экран IPS размером 11,5 дюйма с разрешением 2K (2000 x 1200) и частотой 120 Гц.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Размеры устройства 267,3 x 167,4 x 6,9 мм, корпус выполнен из алюминия. Процессор обладает четырьмя ядрами Cortex-A73 с частотой 2,8 ГГц и четырьмя Cortex-A73 1,9 ГГц, а также графикой Adreno 610. Ёмкость батареи 7250 мАч. Сзади и спереди находится камера с разрешением 5 Мп. Разъём для наушников здесь отсутствует, пишет Nextpit.