В четверг в Париже генеральный директор компании Honor представил смартфон Honor 90 и планшет Honor Pad X9. Первый работает на ускоренном варианте процессора Snapdragon 7 Gen 1 и обладает основной камерой с разрешением 200 Мп. Планшет получил процессор Snapdragon 685, корпус из прочного алюминия и сразу шесть динамиков.
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Смартфон относится к средней ценовой категории и работает на Android 13. В отличие от Huawei, на аппаратах Honor есть Google Mobile Services (GSM), в том числе магазин Google. Версия 8/256 ГБ стоит в Великобритании 450 фунтов, 12/512 ГБ предлагается приобрести за 595 евро.
Смартфон получил экран AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 2664 x 1200 пикселей (435 ppi), частотой до 120 Гц и максимальной яркостью 1600 нит. Размер корпуса составляет 161,9 x 74,1 x 7,8 мм, весит он 183 г. Процессор 8-ядерный с одним ядром Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц, тремя A710 2,36 ГГц и графикой Adreno 644.
Основная задняя камера обладает разрешением 200 Мп и сенсором размером 1/1,4 дюйма. Рядом находится сверхширокоугольная камера 12 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Спереди в отверстии на экране располагается камера 50 Мп. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка SuperCharge 66 Вт.
Планшет Honor Pad X9 доступен в сером цвете по цене 180 фунтов и напоминает продающийся в Китае Honor Pad 8 Pro. У него экран IPS размером 11,5 дюйма с разрешением 2K (2000 x 1200) и частотой 120 Гц.
Размеры устройства 267,3 x 167,4 x 6,9 мм, корпус выполнен из алюминия. Процессор обладает четырьмя ядрами Cortex-A73 с частотой 2,8 ГГц и четырьмя Cortex-A73 1,9 ГГц, а также графикой Adreno 610. Ёмкость батареи 7250 мАч. Сзади и спереди находится камера с разрешением 5 Мп. Разъём для наушников здесь отсутствует, пишет Nextpit.