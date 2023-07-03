Аппарат будет представлен в нынешнюю среду

На этой неделе в Китае состоится анонс смартфона Honor X50. Недавно он посетил бенчмарк Geekbench и продемонстрировал наличие процессора Snapdragon 6 Gen 1. Теперь устройство протестировали в бенчмарке AnTuTu.

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Здесь аппарат с модельным номером процессора SM6450 показал результат в 578718 баллов. Из них на процессор пришлось 174760 баллов, на графику, память и интерфейс 138731, 144348 и 120879 баллов соответственно. Ранее в одноядерном и многоядерном тестировании Geekbench результат составил 909 и 2726 баллов соответственно. Это означает, что Snapdragon 6 Gen 1 по производительности превосходит процессор Snapdragon 778G.

До того стало известно, что Honor X50 обладает экраном AMOLED с изогнутыми сторонами с диагональю 6,78 дюйма. Его разрешение составит 2652 x 1200, под экраном будет находиться сканер отпечатков. Установлена система Android 13 с оболочкой Magic UI 7.1. Спереди находится камера с разрешением 8 Мп, сзади основная 108 Мп и 2 Мп.

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Объём оперативной памяти будет достигать 16 ГБ, хранилище 512 ГБ. Ёмкость батареи составит 5800 мАч, мощность зарядки 35 Вт. Толщина корпуса будет 7,98 мм, вес 185 г. Предлагается белый, серебристый и оранжевый цветовые варианты. Версия с конфигурацией 8/256 ГБ должна стоить 1599 юаней, пишет Gizmochina.