На французском сайте компании Honor появилось описание смартфона Honor 90 Lite с изображением и спецификациями. Цена пока отсутствует, но она ожидается 6 июля. Тогда линейка смартфонов Honor 90 должна быть представлена на международном рынке.
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90 Lite представляет собой переименованный вариант представленного в Китае в апреле смартфона Honor X50i. По внешнему виду они похожи, но есть разница в объёме оперативной памяти, задних камерах и мощности зарядки.
Honor 90 Lite обладает панелью LCD LTPS размером 6,7 дюйма с соотношением сторон 19,9:9, разрешением FHD+ и частотой 90 Гц. Работает устройство на процессоре Dimensity 6020, у него 8 ГБ оперативной памяти, хранилище 256 ГБ и Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1.
Разрешение передней камеры составляет 16 Мп. Основная задняя камера здесь 108 Мп, рядом сверхширокоугольная 5 Мп и макро 2 Мп.
Ёмкость батареи 4500 мАч, мощность зарядки 22,5 Вт. На корпусе сбоку есть камера отпечатков пальцев, поддерживаются две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS и USB-C.
Будут доступны чёрный, серебряный и голубой цветовые варианты, пишет Gizmochina.