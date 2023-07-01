Разработчики WhatsApp продолжают расширять функциональность приложения

Мессенджер WhatsApp, почувствовав конкуренцию со стороны других приложений подобного рода, одно за другим предлагает новые функциональные возможности. Помимо упрощения переноса чатов между собственными устройствами, на Android в будущей версии 2.23.14.10 появится возможность отправлять видео высокого качества. Недавно была представлена функция отправки фотографии высокого качества. Теперь в редакторе появится кнопка для отправки видео. При передаче видео будет немного сжиматься, что не должно привести к потере качества.

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Высокое качество при передаче видео не будет установлено по умолчанию и его каждый раз нужно будет задавать вручную. Чтобы показать высокое качество видео, WhatsApp будет автоматически добавлять метку в сообщения, как и при передаче фотографий.

Пока возможность передавать такое видео доступна участникам программы бета-тестирования в WhatsApp. В ближайшие недели она будет распространяться на большее количество пользователей. Для проверки пользователь должен попытаться передать видео большого размера, поскольку для небольших файлов опция высокого качества может отсутствовать.

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Пока такая функциональность недоступна при показе видео в обновлениях статуса. В будущем ожидается передача видео высокого качества в WhatsApp и на iOS, пишет Gizmochina.