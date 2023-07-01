Разработчики популярного мессенджера WhatsApp сообщают, что отныне перенос переписки, изображений и видео на другое устройство будет осуществляться при помощи сканирования QR-кода. Процедура переноса чатов была показана на видео. Разработчики утверждают, что этот метод переноса проще и безопаснее, тем более что в нём используется сквозное шифрование.
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Пользователю необходимо взять новое устройство, открыть на нём WhatsApp и просканировать там созданный на старом устройстве QR-код. Перенос данных будет происходить без использования облачных резервных копий.
До настоящего времени пользователи WhatsApp могли создавать резервные копии переписки и вложенных файлов в облачном хранилище. На Android это был Google Диск, на устройствах Apple это iCloud. Объём бесплатных хранилищ ограничен, поэтому его могло хватать не всем пользователям. К тому же на резервное копирование в облако и восстановление из него уходит немало времени. Новый процесс осуществляет перенос данных быстрее. Можно переносить данные между Android-устройствами и между устройствами Apple, но не между Android и iOS. Для этого существуют другие способы.
Новый метод в настоящее время уже доступен любому желающему. Для доступа надо открыть в приложении WhatsApp на старом устройстве Настройки > Чаты > Перенос чатов, получить QR-код и просканировать его при помощи приложения WhatsApp на новом устройстве, пишет Androidcentral.