Некоторые пользователи системы Windows 11 уже пробовали работать в ней с Android-приложениями. Функциональность у них неплохая, но кое-какие ограничения пока остаются. В частности, из Android-приложений нельзя было получать доступ к файлам на жёстких дисках или подключенных к компьютеру флешках и дисках. Очередное обновление подсистемы Windows для Android устранило этот недостаток, добавив возможность обмена и передачи файлов.
реклама
Пока эта функциональность предлагается в предварительных сборках участникам программы тестирования Windows Insider. Среди других изменений здесь пользователи найдут обновления безопасности Android и ядра Linux, увеличение версии Chromium до 113, исправление совместимости камер и сетей Wi-Fi.
Пока работа с Android-приложениями на Windows 11 по умолчанию не включена. Для доступа нужно установить магазин Amazon через магазин Microsoft Store. Процесс переноса приложений с Android-устройств или магазина Google Play Store до сих пор не отлажен. Однако частота выпуска обновлений позволяет надеяться, что в будущем подобные недоработки будут устранены, пишет PCWorld.