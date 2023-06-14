Пока такая возможность есть в предварительных сборках

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Некоторые пользователи системы Windows 11 уже пробовали работать в ней с Android-приложениями. Функциональность у них неплохая, но кое-какие ограничения пока остаются. В частности, из Android-приложений нельзя было получать доступ к файлам на жёстких дисках или подключенных к компьютеру флешках и дисках. Очередное обновление подсистемы Windows для Android устранило этот недостаток, добавив возможность обмена и передачи файлов.

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Пока эта функциональность предлагается в предварительных сборках участникам программы тестирования Windows Insider. Среди других изменений здесь пользователи найдут обновления безопасности Android и ядра Linux, увеличение версии Chromium до 113, исправление совместимости камер и сетей Wi-Fi.

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Пока работа с Android-приложениями на Windows 11 по умолчанию не включена. Для доступа нужно установить магазин Amazon через магазин Microsoft Store. Процесс переноса приложений с Android-устройств или магазина Google Play Store до сих пор не отлажен. Однако частота выпуска обновлений позволяет надеяться, что в будущем подобные недоработки будут устранены, пишет PCWorld.