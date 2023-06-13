Ранее аналогичная возможность появилась на Android

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Популярный мессенджер WhatsApp получает очередное из многочисленных в последнее время обновлений. Версия для Windows в магазине Microsoft Store под номером 2.2322.1.0 даёт участникам программы бета-тестирования возможность показывать свой экран собеседникам во время видеозвонков. Распространение этой функции происходит постепенно и со временем она будет доступна шире.

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Если эта опция имеется, она отображается в нижней части экрана во время видеозвонка. Это напоминает аналогичную возможность в приложении Microsoft Teams, где можно давать доступ ко всему рабочему столу или выбранному окну для всех участников видеозвонка, в том числе если они подключены на мобильных устройствах.

В мае такая же возможность появилась в бета-версии приложения под номером 2.23.11.19 на Android. Там можно показывать свой экран собеседникам с ограничениями, в зависимости от модели устройства и численности собеседников. Похоже, в версии на Windows таких ограничений нет.

WhatsApp в последние месяцы предлагают множество новых функциональных возможностей. Появилась поддержка видеозвонков с 8 участниками и звуковых звонков с 32 участниками, а также работа с более крупными экранами. Недавно была представлена функциональность «Каналы», что делает мессенджер лучше подходящим для делового общения, развития бизнеса и форумов по интересам.

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Некоторые пользователи уже сообщают, что возможность показывать свой экран доступна в финальной версии WhatsApp на Windows, пишет Neowin.