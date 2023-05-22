Появились слухи, согласно которым компания Intel отменила выпуск процессоров Meteor Lake-S для настольных ПК и моделей Arrow Lake-S, которые должны были прийти им на смену в 2024 году. Ранее появлялись слайды, которые позволяли надеяться на появление Meteor Lake. Они могли существовать бок с Arrow Lake на материнских платах с сокетом LGA 1851. Теперь же можно рассчитывать увидеть Arrow Lake только в следующем году, вслед за появлением во второй половине нынешнего года обновлённых чипов Raptor Lake.
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Этот же источник сообщает, что модели Arrow Lake-S будут иметь конфигурацию кристаллов 6+8, тогда как прежде ждали более продвинутый вариант 8+16. Соответственно, максимум будет 14 ядер и 20 потоков и вместо 24 и 32 соответственно. Это означает отставание от процессоров AMD Ryzen, где количество ядер достигает 16.
Будущие Arrow Lake-HX также должны получить максимум 14 ядер и 20 потоков. Прирост производительности должен быть достигнут за счёт P-ядер Lion Cove и E-ядер Skymont.
В этом месяце состоится мероприятие Intel Vision, где может быть представлена более подробная информация о процессорах для настольных компьютеров, пишет wccftech.