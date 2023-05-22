Новая архитектура приведет к полному отказу от 32-разрядного программного обеспечения и повышению производительности

Intel впервые представила свою архитектуру Intel 64 более 20 лет назад, и теперь компания считает, что пришло время отказаться от устаревшей поддержки 32-разрядного программного обеспечения, включая как операционные системы, так и программы. Компания выпустила новый технический документ, в котором излагаются ее планы относительно архитектуры ЦП следующего поколения, называемую «X86-S», и ждет отзывы технического сообщества о своих планах.

реклама

По словам компании, в основе этого видения лежит отход от сложности, связанной с устаревшими архитектурами. Intel стремится уменьшить сложность, чтобы добиться большей производительности и эффективности. Оптимизация архитектуры позволяет сберечь ресурсы, что приводит к повышению общей производительности системы.

Одним из ключевых преимуществ этой упрощенной архитектуры является устранение устаревших и ненужных функций. Intel стремится удалить дополнения, которые больше не используются современным программным обеспечением, такие как устаревшие функции сегментации и поддержка устаревших режимов адресации. Эти оптимизации не только приводит к повышению производительности, но и повышают безопасность за счет устранения потенциальных уязвимостей, связанных с устаревшими технологиями.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Пока неизвестно, когда мы сможем увидеть первые чипы на архитектуре X86-S. Интересно, что Apple завершила переход исключительно на 64-битные чипы, приложения и операционные системы, выпустив macOS Catalina еще в 2020 году.