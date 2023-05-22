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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel посетил Южную Корею с целью изучения вопроса о сотрудничестве с Samsung
Весьма странные переговоры для прямых конкурентов.
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Для чего генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) недавно побывал в Японии, теперь уже известно. По приглашению местных властей он обсуждал с японскими компаниями возможность расширения сотрудничества в сфере поиска новых методов упаковки полупроводниковых компонентов. Как поясняет DigiTimes, следующим пунктом азиатского турне Гелсингера станет Южная Корея, где он встретится с руководством Samsung Electronics.

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Источник изображения: AFP

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Предполагается, что стороны будут обсуждать возможности сотрудничества в сфере производства полупроводниковых компонентов для мобильных устройств и телекоммуникационного оборудования. Обе компании располагают развитой производственной базой, являясь конкурентами в сфере появления у Intel амбиций заняться контрактным производством чипов, поэтому не совсем понятно, как может сложиться их взаимовыгодное сотрудничество. Добавим, что для Intel это уже не первая попытка привлечь к своим контрактным услугам южнокорейских разработчиков. Компания LG, которая до некоторых пор рассчитывала выпускать мобильные процессоры собственной разработки для смартфонов, едва не стала первым крупным клиентом Intel на контрактном направлении, но сотрудничество в итоге так и не сложилось, а позже корейская марка вообще покинула рынок смартфонов.

#intel #samsung #полупроводники #южная корея
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