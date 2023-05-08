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Стали известны европейские цены и конфигурации смартфонов Poco F5
Они должны поступить в продажу 10 мая
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10 мая должен состояться международный релиз смартфонов Poco F5 и Poco F5 Pro. В продажу они поступят под именами Redmi Note 12 Turbo и Redmi K60. Сейчас появилась информация о ценах на них и конфигурациях.

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Poco F5 5G будет предлагаться в версиях 8/256 ГБ за 429 евро и 12/256 ГБ за 479 евро. Поначалу аппараты будут стоить 379 и 399 евро.

Poco F5 Pro будет стоить 579 евро за базовую модель 8/256 ГБ и 629 евро за 12/256 ГБ. Поначалу цены будут снижены до 479 евро и 499 евро.

Poco F5 Pro обладает экраном AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц, а также стеклом Gorilla Glass 5. Под экраном находится сканер отпечатков. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с памятью типа LPDDR5, ёмкость батареи составляет 5160 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 67 Вт и беспроводная мощностью 30 Вт. Есть три задних камеры, возможность ставить две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C.

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Poco F5 обладает экраном такого же размера и типа, только с разрешением FHD+. Этот смартфон оснащён процессором Snapdragon 7+ Gen2. Ёмкость его батареи 5160 мАч, мощность зарядки также 67 Вт. Основная задняя камера получила разрешение 64 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп, макро 2 Мп, передняя 16 Мп, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #poco
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