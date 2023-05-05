Утечка поступила от известного инсайдера SnoopyTech.

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В скором времени бренд недорогих смартфонов Poco готовится вывести на глобальный рынок смартфоны серии Poco F5. Их презентация запланирована на 9 мая, во время которой, будут представлены две модели: Poco F5 и Poco F5 Pro. Однако до ее начала, в Интернете уже появилась некоторая информация о грядущих моделях, а точнее модели. Появившийся рекламный контент для варианта F5 Pro, наглядно показывает дизайн будущего смартфона.

Утечка поступила от известного инсайдера SnoopyTech. Дизайн устройства, а также его основные характеристики, обнаруженные на рекламных изображениях, позволяют сделать вывод, что устройство представляет собой ребрендинговую версию Redmi K60, который был представлен еще в декабре в Китае. По всей видимости, устройство будет доступно в двух классических цветовых вариантах: черном и белом, а также будет построено на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Несмотря на то, что чипсет является прошлогодним, он все еще показывают достойную производительность, которой должно хватить на 2-3 года и более.

Недавние утечки показали, что Poco F5 Pro будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ 3200 x 1440 пикселей. Экран обладает высокой частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность и комфорт использования. За его защиту отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев располагается под дисплеем.

Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 ГБ, а объем встроенной памяти типа UFS 3.1 - 256 ГБ. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5160 мАч. Кроме того, заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и достаточно мощной 30-ваттной беспроводной зарядки.

Что касается фото и видео возможностей устройства, то здесь все более чем неплохо. Смартфон имеет тройную заднюю камеру, которая состоит из 64-мегапиксельного основного модуля с OIS, 8-мегапиксельного сверхширокого модуля и еще одного 2-мегапиксельного.

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Poco F5 Pro имеет возможность установки двух SIM-карт, поддерживает актуальные стандарты 5G, WiFi 802.11ax, а также технологии Bluetooth 5.3, NFC, GPS. Зарядка устройства осуществляется с помощью порта USB-C. Устройство соответствует стандарту пыле и влагозащиты IP53 и имеет следующие размеры 162,8 x 75 x 8,5 мм. Ориентировочная масса смартфона составит 204 грамма.