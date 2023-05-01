На сайте тестирования Ashes of the Singularity обнаружился образец нового процессора Intel под названием Core Ultra 5 1003H с поддержкой восемнадцати потоков команд. Очевидно, что это название неофициальное, в инженерных образцах оно может отличаться от окончательного варианта. В частности, первые процессоры Alder Lake под сокет LGA1700 поначалу могли фигурировать под именами вроде Core-1800. Core Ultra 5 может представлять собой Core i5.
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Ранее компания подтвердила, что процессоры Meteor Lake представляют собой чипы Core 14-го поколения. В данном случае речь идёт о версии для ноутбуков с номинальной частотой 2,1 ГГц, TDP около 45 Вт и 128 исполнительными блоками.
Тесты показывают 18 потоков команд, что непривычно для процессоров Intel. Это может означать наличие 6 мощных вычислительных ядер с двумя потоками в каждом или появление двух дополнительных экономичных ядер. Итого будет 4 производительных ядра, 8 экономичных и 2 ядра SoC.
Оглашая финансовые результаты первого квартала, компания сообщила о намерении выпустить чипы Meteor Lake во втором полугодии. Для настольных компьютеров ожидаются процессоры Raptor Lake Refresh, пишет Videocardz.