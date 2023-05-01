Похоже, выход предстоящих процессоров Intel, относящихся к семейству Meteor Lake, ознаменует новую веху в истории «синей команды» не только в связи с первым применением чиплетной структуры в десктопном сегменте компании, но и изменением схемы именования CPU: так, благодаря стараниям Twitter-бота BenchLeaks в сети появились данные, иллюстрирующие возможности представителя Meteor Lake-P в бенчмарке Ashes of the Singularity, которые вряд ли заинтересуют бывалого геймера своими показателями, а вот «зоркий глаз» оверклокера тут же зацепится за несколько странное название процессора, участвовавшего в тесте, что и отметил специалист ресурса Boring Text Reviews.
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Действительно, Intel ужа давно приучила компьютерное сообщество к весьма узнаваемой букве «i» в названии своих процессоров, однако, взглянув на представленную запись в базе данных тестового пакета, можно убедиться в её отсутствии, а в «нагрузку» в имени CPU появилась загадочная приписка «Ultra»: таким образом, вместо привычного Core i5-14500H (или его аналога) в графе «CPU» имеется возможность лицезреть Intel Core Ultra 5 1003H.
Источник изображения: Ashes of the Singularity
О принадлежности представленного образца к семейству Meteor Lake-P говорит другая находка BenchLeaks: так, обнаруженная в тестовом пакете SiSoftware модель данного поколения имеет идентификатор графической подсистемы, аналогичный iGPU экземпляра, протестированного в Ashes of the Singularity.
Источник изображения: SiSoftware
Если данные наблюдения действительно подтвердятся, то остаётся лишь гадать, что именно сподвигло Intel к столь радикальному решению, учитывая, что буква «i» в имени моделей процессоров компании стала одной из её «визитных карточек».
Естественно, к подобного рода информации необходимо относиться с осторожностью, так как она основана на догадках и не подтверждена официально.