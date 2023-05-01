Один из представителей Meteor Lake с новым именем замечен в известном бенчмарке.

Похоже, выход предстоящих процессоров Intel, относящихся к семейству Meteor Lake, ознаменует новую веху в истории «синей команды» не только в связи с первым применением чиплетной структуры в десктопном сегменте компании, но и изменением схемы именования CPU: так, благодаря стараниям Twitter-бота BenchLeaks в сети появились данные, иллюстрирующие возможности представителя Meteor Lake-P в бенчмарке Ashes of the Singularity, которые вряд ли заинтересуют бывалого геймера своими показателями, а вот «зоркий глаз» оверклокера тут же зацепится за несколько странное название процессора, участвовавшего в тесте, что и отметил специалист ресурса Boring Text Reviews.

реклама

Действительно, Intel ужа давно приучила компьютерное сообщество к весьма узнаваемой букве «i» в названии своих процессоров, однако, взглянув на представленную запись в базе данных тестового пакета, можно убедиться в её отсутствии, а в «нагрузку» в имени CPU появилась загадочная приписка «Ultra»: таким образом, вместо привычного Core i5-14500H (или его аналога) в графе «CPU» имеется возможность лицезреть Intel Core Ultra 5 1003H.

Источник изображения: Ashes of the Singularity

О принадлежности представленного образца к семейству Meteor Lake-P говорит другая находка BenchLeaks: так, обнаруженная в тестовом пакете SiSoftware модель данного поколения имеет идентификатор графической подсистемы, аналогичный iGPU экземпляра, протестированного в Ashes of the Singularity.

Источник изображения: SiSoftware

Если данные наблюдения действительно подтвердятся, то остаётся лишь гадать, что именно сподвигло Intel к столь радикальному решению, учитывая, что буква «i» в имени моделей процессоров компании стала одной из её «визитных карточек».

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Естественно, к подобного рода информации необходимо относиться с осторожностью, так как она основана на догадках и не подтверждена официально.