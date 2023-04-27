Специалисты из нескольких университетов обнаружили новую уязвимость в процессорах компании Intel. Из-за неё становится возможной утечка данных через регистр EFLAGS.
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В отличие от некоторых прежних уязвимостей сторонних каналов, в данном случае нет зависимости от системы кэширования. Из-за этого обнаружить проведение атак становится затруднительным.
Использование уязвимости показали на процессорах Intel Core i7-6700, i7-770 и i9-10980XE. Атаки по сторонним каналам могут иметь разные виды. Их нельзя назвать вирусами, скорее вторжением в компьютерную систему. Используется не программный код, а данные вроде энергопотребления, электромагнитного и акустического излучения и т.д. Среди атак по сторонним каналам за последние годы можно вспомнить Meltdown, Spectre, Fallout и Zombieload.
Пока выявить источник уязвимости не удалось. Виноват может быть один из буферов в исполнительном блоке процессора. Процессоры Intel 11-го поколения считаются лучше защищённым перед такими атаками. Ещё лучше защита у процессоров Intel vPro 13-го поколения, пишет techxplore.