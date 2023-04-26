По словам инсайдеров, настольный процессор Meteor Lake будет предлагаться только как i5 с TDP 65 Вт.

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По поводу будущих процессоров Intel Meteor Lake 14-го поколения ходило много разных слухов. Сообщения варьировались от того, что они должны появиться в конце этого года и заменить Raptor Lake, до того, что они будут предназначены только для мобильных устройств или вовсе отменены. Основной причиной путаницы было то, что все утечки указывали на низкую энергоэффективность процессоров, которая не нужна процессорам для настольных ПК. Новая информация указывает на то, что Meteor Lake может появиться на настольных ПК, но только не на всех уровнях производительности.

LGA1851-MTL-S Interposer

Компания Intel опубликовала фотографию переходника для нового сокета с маркировкой Meteor Lake-S, что означает, что это настольный компонент. Уже давно ходят слухи, что сокет LGA-1851 заменит сокет Intel LGA-1700 12-го и 13-го поколений, и это именно то, что Intel демонстрирует своей последней "пасхалкой" от известного инсайдера @momomo_us. Intel предлагает компаниям "LGA1851-MTL-S Interposer for the Gen5 VR Test Tool" для проверки регулирования напряжения в будущих процессорах Meteor Lake. Однако другой инсайдер утверждает, что MTL-S, или настольный процессор Meteor Lake, будет предлагаться только как процессор i5 с TDP 65 Вт. Остальная линейка для настольных ПК на этом сокете будет основана на Arrow Lake, который появится в 2024 году. Raptor Lake-S Refresh все еще ожидаются в конце этого года, которые должны сделать линейку настольных процессоров Intel конкурентоспособными с процессорами AMD V-Cache.

Сообщается, что будущий чипсет Intel 800-й серии будет поддерживать как Meteor Lake, так и Arrow Lake.





Если это сработает, это будет интересный поворот в саге о Meteor Lake. Каждая утечка показывала, что новая архитектура предлагает меньшее количество ядер по сравнению с высокопроизводительным Raptor Lake, что и привело к слухам, что это мобильный процессор. Похоже, что Intel уделяет первостепенное внимание эффективности с Meteor Lake, которые, как предполагалось будут иметь ядра с низким энергопотреблением, также известные как ядра LP-E. Однако в перспективе Meteor Lake может стать вполне достойным i5.

Intel не отказывается от своей дорожной карты, но для того, чтобы Arrow Lake появилась вовремя в 2024 году, ей придется перепрыгнуть через два узла.





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Согласно этим утечкам, позднее в этом году все же выйдет Raptor Lake-S Refresh, который станет последним процессором для памяти DDR4. Давно сообщалось, что начиная с версии Meteor Lake будет использоваться только память DDR5, и большинство экспертов согласны с этим, поскольку цены стали более разумными, а преимущества в производительности стоят того, чтобы перейти на новую версию. Тем не менее, будет интересно увидеть, как Intel почти одновременно выпустит три разных поколения процессоров, чего раньше никогда не делала.