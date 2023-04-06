Аппараты Samsung не лучшим образом сохраняют свою ценность с течением времени

Одним из методов определения ценности смартфонов является анализ их стоимости при продаже с рук. Считается, что в среднем пользователи работают со смартфонами на протяжении 2,5 лет. Если вы относитесь к числу тех, кто меняет аппараты чаще, выгоднее всего пользоваться моделями iPhone.

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Именно мобильные устройства Apple лучше других сохраняют ценность с течением времени. Так было раньше и так остаётся сейчас, в чём рассказывает исследование онлайн-платформы SellCell. На ней сравниваются цены и было установлено, что аппараты Samsung Galaxy S23 и Google Pixel 7 с момента начала продаж подешевели сильнее, чем iPhone 14.

Розничная стоимость Galaxy S23 в США начинается с $800, продажи стартовали 17 февраля. За полтора месяца с тех пор стоимость аппаратов этой серии упала на 43,3%. Если вы купили Galaxy S23 и на нём нет ни царапины, продать его получится только за 56,7% от первоначальной стоимости. Аппараты iPhone 14 потеряли только 31% стоимости за пару месяцев после покупки.

Как видим, ценность Galaxy S23 падает в 1,4 раза быстрее по сравнению с iPhone 14. Для Samsung это ещё не худший результат. Годом ранее аппараты Galaxy S22 дешевели в три раза быстрее по сравнению с iPhone 13. С другой стороны, аппараты iPhone 14 теряют ценность быстрее, чем это было годом ранее с iPhone 13. За полгода iPhone 14 потеряли в цене на 5,7% больше, чем iPhone 13 за такой же срок.

Аппараты Pixel 7 за два месяца с момента начала продаж потеряли 45,9%. Это усугубляется тем фактом, что Google сама часто устраивает распродажи. В частности, сейчас Pixel 7 продаются на $150 дешевле первоначальной цены.

Среди разных моделей сильнее всего дешевеет Galaxy s23 Ultra в хорошем состоянии. Если его купили за рекомендованную цену в 1620, продать его сейчас можно в среднем за 719. Меньше всего дешевеет iPhone 14 Pro Max 128 ГБ, за 2 месяца он потерял всего 13,6% стоимости.

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Нужно понимать, что темпы потери стоимости смартфона не связаны напрямую с его качествами. Очевидно, что смартфоны Samsung флагманского уровня являются отличными устройствами, но покупать аппараты iPhone с рук находится больше желающих, пишет Phonearena.