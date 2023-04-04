Недавно известный инсайдер Росс Янг рассказал, что у Apple возникли проблемы с разработкой датчика для технологии Face ID внутри экранов айфонов. В результате подобная функциональность появится на iPhone не раньше 2025 года. Теперь он опубликовал в Твиттере план развития экранов iPhone на ближайшие годы.
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Использование Face ID под экраном может привести к некоторым изменениям. В частности, рамки вокруг экрана могут стать более узкими. К 2027 году на аппаратах iPhone Pro не должно быть никаких вырезов, только сплошной экран на всю переднюю часть. В нынешнем и в следующем году модели Pro и Ultra будут обладать Dynamic Island. В 2025 году появится Face ID под экраном и круглое отверстие для передней камеры Face Time. Так же будут выглядеть смартфоны следующего года, и только с появлением iPhone 19 экран может начать занимать всю поверхность устройств Pro.
Стандартные модели iPhone продолжат использовать Dynamic Island и экран с частотой 60 Гц до появления iPhone 17 в 2025 году. В том году у них ещё будет Dynamic Island, но частота экрана вырастет до 120 Гц. В 2027 году Dynamic Island останется в прошлом, под экраном окажется Face ID и будет вырез для камеры.
Можно предположить, что в дальнейшем все модели iPhone перейдут на полноэкранный дизайн. Избавившись от всех портов, устройство превратится в стеклянный монолит, считает Phonearena.