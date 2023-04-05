При этом модели Galaxy S10 5G и Galaxy S10 Lite ещё будут обновляться

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Поддержка флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S10 подошла к концу, как и некоторых других аппаратов 2019 года выпуска. Samsung внесла изменения на страницу описания обновлений, убрав оттуда некоторые аппараты. В частности, исчезли Galaxy S10, Galaxy A30 и Galaxy A50, но продолжат получать обновления выпущенные позже Galaxy S10 5G и Galaxy S10 Lite.

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Samsung начинает применять новую стратегию выпуска обновлений. В прошлом году южнокорейский производитель объявил, что будет обновлять аппараты на год дольше. Система Android будет обновляться до следующей версии 4 года, обновления безопасности будут приходить на устройства 5 лет. Данная политика распространяется только на аппараты от Galaxy S21 и новее.

Последний раз Galaxy S10 и другие вышеназванные смартфоны были обновлены в марте. Специалисты из группы Google Project Zero обнаружили в процессоре Samsung Exynos критическую уязвимость, так что установить это обновление не помешает, хотя о наличии данной уязвимости в Galaxy S10 напрямую не сообщалось.

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Также перестал получать ежемесячные обновления складной смартфон Galaxy Z Flip. Теперь он будет обновляться ежеквартально, пишет Androidauthority.