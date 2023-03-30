Компания Apple назвала дату проведения своей ежегодной конференции разработчиков WWDC. В этом году она пройдёт с 5 по 9 июня. Конференция снова будет проводиться только онлайн, как это происходит с момента начала пандемии.
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Считается, что именно на этом мероприятии Apple может представить своё долгожданное устройство дополненной реальности. В компании верят, что в ближайшее десятилетие этот продукт может стать важнее, нежели iPhone. Устройство может получить название Reality Pro или Reality One, процессор Apple M2, два экрана с разрешением 4K. Для ввода данных будут применяться голосовые команды и жесты руками. Ожидается также поддержка звонков по FaceTime, ряд функциональных возможностей для iPhone и iPad. Цена может достигать $3000, а продажи начнутся в лучшем случае в конце года.
Наверняка на конференции будут показаны предварительные версии систем iOS 17, macOS 14 и watchOS 10. Не исключено появление первых компьютеров Mac на процессоре M3, считает Engadget.