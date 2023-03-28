В обновлении iOS 17 появятся новые функции, о которых долго просили пользователи.

Американская корпорация Apple поменяла направление в разработке обновления собственной операционной системы iOS 17, сообщили американские журналисты.

реклама

Ранее считалось, что обновление операционной системы будет не таким грандиозным, потому что компания усиленно занималась (и до сих пор занимается) созданием гаджета, позволяющего смешивать виртуальную и настоящую реальности. Теперь же выяснилось, что в новой версии iOS появятся важные функции, которых многим пользователям давно не хватало.

Репортер, обладающий источниками информации, заявил, что, несмотря на то, что в этом году выпуск не будет таким ярким, как раньше, и обновлений подобно прошлогодней смене дизайна экрана блокировки не ожидается, пользователи операционной системы могут ожидать приятные апдейты, о которых они «давно просили». Известно и кодовое название обновления – «Рассвет».

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Скорее всего, об обновлении iOS 17 Apple объявит на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference, которая пройдет летом 2023 года. На этой же конференции ожидается презентация новой версии наушников AirPods Max.