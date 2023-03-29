За три месяца этого года их продано 20 млн

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Линейка смартфонов Xiaomi Redmi Note является одной из самых популярных в мире. В начале прошлого декабря было сказано, что компания смогла реализовать около 300 млн экземпляров этих устройств.

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Прошло три месяца и Xiaomi предоставила обновлённую статистику. В среду состоялась мероприятие, где был анонсирован смартфон Redmi Note 12 Turbo. Там было сказано, что продажи аппаратов Redmi Note перевалили за отметку в 320 млн. Это означает, что за три месяца было куплено 20 млн этих смартфонов.

Также было сказано, что модели Redmi Note 11 по итогам прошлого года вошли в топ-10 самых продаваемых в мире. Статистика фирмы Canalys гласит, что число проданных за год Redmi Note 11 составило 18 млн, что находится на уровне продаж iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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Несмотря на такие показатели, количество поставок этих устройств в последних кварталах сократилось. Для сравнения, за пять кварталов 2021 года было продано более 40 млн Redmi Note. Этому способствует насыщение рынка смартфонов, желание пользователей реже менять их и состояние экономики, пишет Gizmochina.