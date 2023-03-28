Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition имеет характеристики оригинальной модели, но его дизайн и тема оформления интерфейса выполнены в теме франшизы по Гарри Потеру

Недавно был представлен Redmi Note 12 Turbo, и хотя телефон оснащен новым оборудованием, его дизайн является вполне обыденным. Но если кому-то важен дизайн, компания также представила специальную версию телефона в теме Гарри Поттера. Специальное издание также включает в себя инструкции по карте Marauder, индивидуальную тему и несколько пользовательских аксессуаров.

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Гарри Поттер — это любимая многими фэнтезийная франшиза, состоящая из семи книг и восьми экранизаций. В ней рассказывается история Гарри Поттера, сироты, который обнаруживает, что он волшебник, и вместе со своими друзьями Роном Уизли и Гермионой Грейнджер посещает школу чародейства и волшебства Хогвартс.

Redmi Note 12 Harry Potter Edition имеет логотип Хогвартса в центре задней панели и множество других элементов. Особенно интересным является то, что Redmi разработала модуль камеры таким образом, чтобы он напоминал очки Гарри Поттера. Кроме того, задняя часть имеет трехмерную структуру играющий на свету рисунок на задней панели.

Телефон также комплектуется несколькими аксессуарами, в том числе инструментом для извлечения сим-карты с логотипом 9¾, инструкциями по карте Marauder, кучей интересных наклеек и чехлом. Как и каждый смартфон специального выпуска, Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition также имеет специальную тему с тематическими обоями и значками приложений.

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Смартфон имеет те же характеристики, что и оригинальный Redmi Note 12 Turbo, с которым вы можете ознакомиться по данной ссылке. Версия смартфона Harry Potter Edition была оценена производителем в 2399 юаней (348 долларов) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ. Телефон в настоящее время доступен только в Китае.