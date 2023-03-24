Четыре аппарата стоимостью от 200 евро и выше

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Популярный китайский производитель Xiaomi представил очередную линейку смартфонов средней ценовой категории. Наиболее интересными являются модели Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+, хотя наряду с ними представлены также аппараты Redmi Note 12 и Redmi Note 12 5G.

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Модели Pro обладают элегантным дизайном, где применяется металл и плоская рамка. Они получили защиту от брызг IP53, а спереди находится стекло Gorilla Glass 5.

Сбоку внутри кнопки питания находится сканер отпечатков пальцев. Как видим, Xiaomi решила не устанавливать сканер отпечатков внутри экрана. Ещё имеется лицевая разблокировка посредством передней камеры. Привычно для аппаратов Xiaomi есть инфракрасный сенсор для управления другими устройствами этого производителя. Не забыт и разъём для наушников.

Новинки обладают экраном Flow AMOLED размером 6,67 дюйма и разрешением 1080 х 2400. Частота обновления достигает 120 Гц, есть поддержка стандартов Dolby Vision и DCI-P3, а также максимальная яркость 900 нит.

Установлен 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 1080, работающий на частоте 2,6 ГГц. Redmi Note 12 Pro+ выделяется специальной системой охлаждения с площаью поверхности 3000 м². Она должна дать смартфону возможность дольше работать под максимальной нагрузкой. Объём оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 8 ГБ, хранилища UFS 2.2 256 ГБ. Карты памяти не поддерживаются.

В обоих аппаратах Pro три камеры, но они далеко не одинаковые. Модель Plus обладает основной камерой 200 Мп, напоминающей камеру на Galaxy S23 Ultra. У неё крупный сенсор 1/1,4 дюйма с размером пикселей 0,56 мкм. Пиксели могут объединяться 4 в 1 или 16 в 1.

Это первое устройство Xiaomi Redmi Note с оптической стабилизацией изображения, что делает фотографии более чёткими и убирает тряску с видео. Применяются также алгоритмы ИИ для вычислительной фотографии.

Redmi Note 12 Pro обладает не такой внушительной камерой 50 Мп f/1.88 с сенсором 1/1,56 дюйма, где четыре пикселя объединяются в один. У обоих устройства имеются сверхширокоугольная камера 8 Мп f/2.2 и камера макро 2 Мп, а также передняя камера 16 Мп f/2.45.

Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч. Старшая модель поддерживает мощность зарядки 120 Вт, что позволяет зарядить его полностью за 19 минут. Redmi Note 12 Pro имеет зарядку 67 Вт. Адаптеры для зарядки входят в комплект поставки.

Младшие модели Redmi Note 12 и Redmi Note 12 5G обладают зарядкой мощностью 33 Вт при такой же ёмкости аккумулятора. Первый работает на процессоре Snapdragon 685, второй на Snapdragon 4 Gen 1, сообщает Phonearena.

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Стоимость этих устройств в Европе следующая:

Redmi Note 12 - 199 евро.

Redmi Note 12 5G - 299 евро.

Redmi Note 12 Pro 5G - 399 евро.

Redmi Note 12 Pro+ 5G - 499 евро.