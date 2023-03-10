Он может быть совместим с Mastodon и другими платформами на ActivityPub

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Согласно появившейся в интернете информации, компания Meta* планирует выпустить конкурента для Twitter. Предположительно, сейчас ведутся ранние стадии разработки приложения под внутренним названием P92. Оно даст пользователям возможность публиковать статусы и использует протокол соцсети Mastodon под именем ActivityPub. Meta подтвердила, что работает над таким приложением.

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«Мы изучаем автономную децентрализованную социальную сеть для обмена текстовыми обновлениями. Мы полагаем, что существует спрос на место, где авторы и общественные деятели смогут делиться информацией о своих интересах».

P92 будет использовать бренд Instagram и позволит регистрироваться и входить в систему посредством логина и пароля от этого сервиса. Профиль в таком случае будет заполнен сведениями из аккаунта Instagram. Однако, «передача данных из Instagram в P92 после регистрации будет минимальной, если не нулевой».

Так как приложение децентрализованное, можно будет настраивать собственные серверы и задавать правила модерации. Источник сообщает, что приложение позволит пользователям сообщения тем, кто располагается на других серверах, но неизвестно, можно ли будет подписываться друг на друга. Раз используется ActivityPub, можно ждать некоторой совместимости с с Mastodon и остальными децентрализованными приложениями с применением этого протокола.

У Meta есть список функций для нового приложения, в том числе ссылки для постов с предварительным просмотром, изображения и видео, которыми можно поделиться, значки подтверждения. Неизвестно, будет ли она брать плату за значки. Meta запустила платную проверку за $12 в месяц на Facebook и Instagram в феврале. Пользователи смогут комментировать и отправлять персональные сообщения, но это может отсутствовать в первой версии приложения. Пока в Meta не уверены, давать ли возможность повторно делиться сообщениями, как в Твиттере.

Не совсем ясно, началась ли разработка приложения или оно пока находится в стадии планирования. К моменту его релиза у него наверняка будет несколько конкурентов, считает Engadget.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»