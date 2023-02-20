Meta* идет по проторенному пути к сервисам подписки

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Спустя годы после того, как Facebook незаметно удалил лозунг о том, что сайт был «бесплатным и всегда будет таким», материнская компания Meta* объявила в воскресенье о платной подписке, которая уже подвергалась широкой критике. Meta* идет по проторенному пути к сервисам подписки, а конкуренты от Reddit и Snapchat до Twitter и Discord уже в игре.

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Но критики выразили глубокую озабоченность по поводу того, как Meta* решила структурировать свое новое предложение, которое будет стоить 11,99 долларов США для веб-сайта или 14,99 долларов США для мобильных устройств. Фирма заявила, что подписчики получат значок подтверждения, дополнительную защиту, прямой доступ к поддержке клиентов и большую прозрачность.

Эксперта по онлайн-безопасности Кавью Перлман не впечатлила идея платить за защиту, которая, по ее словам, создаст «цифровую кастовую систему» имущих и неимущих. «Функции безопасности и защиты НЕ должны выставляться на продажу», — написала она в Twitte, предложив «генеральным директорам-чувакам» взимать плату с имитаторов, а не выжимать деньги из клиентов, которые уже платят своими личными данными.

Надзорный совет Real Facebook, лоббистская группа, резко критикующая Meta*, написала в Twitter: «Теперь Facebook хочет, чтобы вы финансировали вредную модель, которая подпитывает весь его бизнес».

Более широкие опасения высказал Синан Арал, профессор Массачусетского технологического института (MIT), который провел двухлетний эксперимент, анализируя влияние маркировки учетных записей на онлайн-поведение.

Он сказал, что его исследование показало, что «подсказки идентичности», такие, как Twitter Blue или Meta* Verified, могут привести к более «рефлекторным» реакциям, разрыву между «в группах и вне групп» и усиленному сосредоточению внимания на личностях, а не на содержании.

Финансовые аналитики говорят, что новые модели, тестируемые социальными сетями, не смогут — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — приблизиться к генерированию десятков миллиардов, которые такие компании, как Meta*, зарабатывают на рекламе.

«Мы не ожидаем, что новая служба проверки учетных записей превысит от одного до двух процентов от общего дохода в течение следующих 18 месяцев», — сказал Анджело Зино из исследования CFRA. Также он добавил, что Meta*, вероятно, продолжит поиск других способов монетизации своих двух миллиардов пользователей, а другие крупные игроки, такие как Netflix, вероятно, в ближайшие годы получат часть доходов от рекламы.

Новая услуга Meta* будет развернута в Австралии и Новой Зеландии, прежде чем она появится в остальном мире. Объявление было встречено в сети троллингом и мемами, высмеивающими босса Meta* Марка Цукерберга за то, что он заимствовал идеи у своего коллеги в Twitter Илона Маска. «Неизбежно», — ответил Маск на одно такое сообщение.

Цукерберг будет надеяться на более плавное внедрение, чем у Маска, когда он запускал Twitter Blue. Однако Мэтт Наварра, консультант по социальным сетям, отметил, что Instagram объявил об этом раньше Цукерберга. Он предположил, что запуск был «немного незапланированным и в последний момент».

«Большинство пользователей Meta*, будь то Facebook или Instagram, скорее всего, отнесутся к этому новому предложению с безразличием», — сказала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown. Также она добавила, что у малого бизнеса и высокопоставленных лиц может возникнуть соблазн заплатить, чтобы защитить себя от взломов или подражателей или получить лучшую видимость.

Но Дэн Айвз из отдела ценных бумаг Wedbush счел этот шаг «рискованным» для Meta*. «Может быть явная негативная реакция со стороны потребителей, которые никогда не заплатят ни цента за Facebook или Instagram, и этот шаг может вытолкнуть их за дверь», — сказал он.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

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