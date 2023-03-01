Из-за руководства нового владельца Twitter их офисы в Нью-Йорке сокращают площади.

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По сообщениям Bloomberg, Twitter сдает в субаренду 19 000 квадратных метров офисных помещений на Манхэттене.

Стех пор как Илон Маск взял под свой контроль Twitter в ноябре прошлого года, компания пережила ряд преобразований — некоторые незначительные, другие — более значительные, включая его назначение генеральным директором и увольнение многих сотрудников.

Известно также, что Маск требует от своей команды высокого уровня производительности, ожидая, что они будут работать долгие часы и решать сложные задачи. Совсем недавно он уволил примерно 10% команды Twitter. Теперь, в дополнение к этим изменениям, сообщается, что офисы компании в Нью-Йорке также сокращают площади в связи с руководством Маска.

По сообщениям Bloomberg, Twitter сдает в субаренду 19 000 квадратных метров офисных помещений на Манхэттене. Проще говоря, это означает, что Twitter будет сдавать помещение в аренду кому-то другому, сохраняя при этом некоторые права на собственность.

«Twitter недавно предоставил около 19 000 квадратных метров помещений для субаренды по адресу 245 и 249 W. 17th St. на Манхэттене, согласно данным брокерской компании по недвижимости Savills», — говорится в отчете Bloomberg.

Этот шаг следует из предыдущих проблем Twitter с оплатой аренды их офисов в Сан-Франциско и Лондоне, которые привели к судебным искам против компании.

По сообщению Bloomberg, в прошлом году материнская компания Facebook Meta также отказалась от «некоторых офисов в Hudson Yards на Манхэттене», а Amazon сократила свои планы расширения в городе.

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