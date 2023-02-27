В понедельник бренд Honor анонсировал международные варианты смартфонов Honor Magic 5 Pro и Honor Magic Vs. Основное внимание уделяется Magic 5 Pro, производительному и функциональному.
реклама
Это аппарат с процессором Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища UFS 4.0. У него есть экран LTPO 6,81 дюйма с разрешением 1312 х 2848, яркостью до 1800 нит и частотой до 120 Гц. Сзади три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 50 Мп и камерой-перископом тоже 50 Мп.
Спереди находится камера 12 Мп с 3D-камерой глубины. Поддерживается съёмка видео до 4K 60 кадров/с. Дополнительный режим позволит записывать нечто под названием Magic-Log в 10-битном режиме 4K 60 кадров/с. Батарея ёмкостью 5100 мАч отвечает за работу устройства. Мощность проводной зарядки составляет 66 Вт, беспроводной 50 Вт.
Производитель говорит, что экран получил высшие оценки в рейтинге DxOMark. Он имеет отличную цветопередачу и поддержку HDR 10+ и IMAX Enhanced, а также низкое излучение синего света и так называемый «циркадный ночной дисплей» для повышения качества сна.
Компания использует в камерах технологию ИИ. Быстро движущиеся объекты, съёмка при слабом освещении и другие сценарии применения от этого только выигрывают. Помимо самой съёмки, есть возможность редактирования её результатов. Для безопасности даны биометрическая защита с использованием отпечатков пальцев и лицевого распознавания.
Magic 5 Pro выпустят в пяти цветовых вариантах: чёрном, зелёном, синем, фиолетовом и оранжевом за 1199 евро, пишет xda-developers.