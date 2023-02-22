Выставка мобильной электроники MWC 2023 начнётся 27 февраля и среди прочих устройств на ней будет представлен смартфон Honor Magic 5. Ожидается, что этот аппарат будет продаваться и за пределами Китая, а пока можно познакомиться с ним ближе благодаря бенчмарку Geekbench. Аппарат фигурирует под модельным номером PGT-AN00.
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Из бенчмарка можно узнать об использовании флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2 под кодовым названием Kalama. Его основное вычислительное ядро работает частоте 3,19 ГГц. Есть ещё четыре производительных ядра с частотой 2,8 ГГц и три эффективных с частотой 2,02 ГГц.
Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, чего хватит для многозадачной работы. Также должна существовать версия с объёмом памяти 8 ГБ. Объём хранилища должен достигать 256 ГБ.
Аппарат набрал 1411 баллов в одноядерном и 4584 балла в многоядерном тестировании. Это уступает показателям Galaxy S23 Ultra с его 1534 и 5009 баллами, но там процессор разогнан. К тому же для повседневного применения эти скорости будут очень высокими.
Honor Magic 5 будет работать на Android 13 с программной оболочкой Magic UI, сообщает Phonearena.