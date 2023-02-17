Ведётся также бета-тестирование исчезающих сообщений

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В последнее время разработчики мессенджера WhatsApp трудятся над расширением функциональности, чтобы не уступать конкурентам вроде Signal и Telegram. Версия приложения для Android недавно получила ряд новшеств, одно из которых находится на этапе бета-тестирования.

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На прошлой недели были анонсированы новые обновления статуса в версиях для iOS и Android. На этой неделе новшества есть только для Android. Их заметили в примечаниях к релизу последней версии в магазине Google Play.

Это версия 2.23.3.77 от 13 февраля со следующими изменениями:

Можно добавлять заголовки при отправке документов.

Появилась поддержка более длинных групповых тем и описаний.

Можно отправлять до 100 фото/видео одновременно (раньше только 30).

Можно создавать персонализированные аватары и использовать их в качестве наклеек и изображений профиля. Это делается в разделе Настройки > Аватар.

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На бета-тестировании находятся исчезающие сообщения. Они стали популярными благодаря приложению Snapchat, так что всё больше сервисов тоже внедряют их поддержку. Ещё бета-версия приложения содержит папку «Сохранённые сообщения». Она предназначена для хранения исчезающих сообщений, для которых установлен неограниченный срок хранения. Вступить в программу бета-тестирования WhatsApp на Android сейчас нельзя, сообщает Phonearena.