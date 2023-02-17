Авторы приложения Snapchat сообщили, что число активных хотя бы раз в месяц пользователей добралось до уровня в 750 млн. Из них 375 млн пользователей заходят в приложение ежедневно. Пусть это не дотягивает до 2,96 млрд ежемесячно и 2 млрд ежедневно активных пользователей Facebook*, число посетителей Snapchat находится на подъёме. На посвящённом дню инвестора мероприятии было сказано, что в следующие 2-3 года число пользователей приложения Snapchat вырастет до миллиарда.
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Сегодня большая часть аудитории Snapchat находится за пределами Северной Америки, где сейчас более 150 млн ежемесячно активных пользователей. Генеральный директор Snap Эван Шпигель говорит, что приложение доступно более чем трём четвертям пользователей от 13 до 34 лет в более чем 20 странах. Ежедневно они публикуют более 5 млрд снимков. Платный сервис Snapchat+ набрал более 2,5 млн пользователей за семь с лишним месяцев после появления. Snap Map каждый месяц используют более 300 млн человек.
Прошлый год для Snap оказался непростым. Акции компании подешевели более чем на 80% с конца 2021 года до середины 2022 года, когда пришлось уволить около 1300 сотрудников, пишет Engadget.
* Компания Meta внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»