Встроенный менеджер паролей покажет, что нужно придумывать пароли посерьёзнее

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Браузер Microsoft Edge обладает неплохим менеджером паролей. Возможность синхронизации сохранённых в нём данных с другими операционными системами делает его отличным выбором для владельцев нескольких устройств разного типа, желающих всегда иметь доступ к своим аккаунтах на сайтах. Встроенный менеджер Edge скоро получит новое умение, защищающее от применения слишком слабых паролей.

реклама

Последние сборки браузера Edge Canary предупреждают пользователя при попытке сохранить ненадёжный пароль. В браузере показывается индикатор надёжности пароля, чтобы пользователь придумал что-то сложное, что нельзя будет угадать.

Microsoft не единственная среди крупных технологических компаний работает над улучшенным менеджера паролей. Google готовит аналогичную функцию уже пару месяцев, но реализация у неё несколько отличается от Microsoft Edge.

Обновлённый менеджер паролей доступен ограниченному числу участников программы предварительного тестирования Edge в канале Canary. Как обычно, распространение в финальном варианте браузера не гарантировано и до этого в любом случае пройдёт какое-то время.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Также пользователи недавно заметили в Edge Canary экспериментальный флаг, позволяющий включить Edge Split Screen для показа двух вкладок в одном окне браузера. Таким образом Microsoft пытается поднять долю браузера, которая на ПК сейчас чуть больше 11%, пишет Neowin.