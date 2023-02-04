Браузер Microsoft Edge обладает неплохим менеджером паролей. Возможность синхронизации сохранённых в нём данных с другими операционными системами делает его отличным выбором для владельцев нескольких устройств разного типа, желающих всегда иметь доступ к своим аккаунтах на сайтах. Встроенный менеджер Edge скоро получит новое умение, защищающее от применения слишком слабых паролей.
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Последние сборки браузера Edge Canary предупреждают пользователя при попытке сохранить ненадёжный пароль. В браузере показывается индикатор надёжности пароля, чтобы пользователь придумал что-то сложное, что нельзя будет угадать.
Microsoft не единственная среди крупных технологических компаний работает над улучшенным менеджера паролей. Google готовит аналогичную функцию уже пару месяцев, но реализация у неё несколько отличается от Microsoft Edge.
Обновлённый менеджер паролей доступен ограниченному числу участников программы предварительного тестирования Edge в канале Canary. Как обычно, распространение в финальном варианте браузера не гарантировано и до этого в любом случае пройдёт какое-то время.
Также пользователи недавно заметили в Edge Canary экспериментальный флаг, позволяющий включить Edge Split Screen для показа двух вкладок в одном окне браузера. Таким образом Microsoft пытается поднять долю браузера, которая на ПК сейчас чуть больше 11%, пишет Neowin.