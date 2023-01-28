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Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
Майкрософт агрессивно навязывает свой браузер Edge пользователям. До недавнего времени владельцы Windows 11 не могли сменить браузер по умолчанию без "танцев с бубном". Удалить его обычным способом невозможно, а теперь еще и ярлык браузера навечно останется у вас на рабочем столе.
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Мегакорпорация Microsoft агрессивно продвигает свой новый браузер Edge, для чего он намертво встраивается в операционную систему Windows 11. Удалить его обычным способом не представляется возможным, можно удалить только вручную или сторонним  софтом. Тем самым Edge является необходимым компонентом операционной системы Windows 11. Даже для того, чтобы скачать и установить сторонний веб-обозреватель, нужно будет хотя бы раз открыть Edge. Расчет идет на то, что пользователю будет лень этим заниматься и он останется на браузере от Microsoft. И эта политика уже начала приносить свои плоды - недавно Edge вышел на второе место по популярности у пользователей, обогнав Mozilla Firefox и Apple Safari. А вот до Chrome ему еще очень далеко, ведь детище  Сергея Брина занимает более 60% рынка. Однако Edge имеет с Chrome общие корни, используя для своей работы движок Chromium, и составляя браузеру от Гугла достойную конкуренцию.

Справедливости ради, нужно отметить, что новый встроенный браузер Windows хорошо выполняет свои функции, достаточно стабилен и имеет весь необходимый функционал. А назойливое продвижение его пользователям тоже понятно, ведь так гораздо удобнее осуществлять телеметрию граждан, следить за тем какие ресурсы они посещают, что покупают. А потом и таргетированную рекламу не грех дать. С недавних пор перестал удаляться даже ярлык браузера Edge с рабочего стола. Вернее ярлык удаляется, но спустя время появляется вновь с завидной настойчивостью. Данное обстоятельство происходит не зависимо от того является ли Edge браузером по умолчанию, или юзер не использует его вовсе. Является ли такое поведение багом или фичей, компания Microsoft не сообщает, известно лишь только то, что проявляется оно далеко не у всех пользователей.

А виновато в неудаляемости ярлыка предположительно одно из новых обновлений браузера, ибо ранее таких проблем обнаружено не было. Злые языки утверждают, что ярлык намеренно "приколотили" к рабочему столу, в рамках очередной рекламной компании от Мелкомягких. Если углубиться в историю, то подобное поведение компании Билла Гейтса уже имело место быть в далеком  1995 году, с выходом браузера  Internet Explorer. На момент выхода первой версии IE, изрядную долю рынка занимал популярный в то время браузер Netscape. Чтобы переманить пользователей Netscape на свою платформу, Microsoft поставлял интернет-обозреватель вместе с Windows абсолютно бесплатно, утверждая что он является частью операционной системы.

С крупнейшими провайдерами США были заключены договора о продвижении и рекламе IE, и включении браузера  в свои сервисы. Что, разумеется, создавало нечестную конкуренцию другим браузерам. Вот только американское правосудие было не согласно с таким положением дел, и в декабре 1997 года окружной судья Т. Джексон запретил компании Microsoft поставлять операционку Windows c встроенным IE. Далее последовали различные апелляции в вышестоящие судебные инстанции, лоббирование интересов Microsoft, и спустя время запрет был снят.

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Netscape Communicator ожидаемо стал терять клиентов, а впоследствии руководство Netscape приняло решение создавать браузер с открытым исходным кодом, для чего была сформирована группа разработчиков Mozilla Organization. В 2008 году работы над Netscape Communicator были полностью свернуты, а разработчики полностью сосредоточили свои силы на бесплатном  Mozilla Firefox. Сможет ли браузер Edge от Microsoft занять лидирующие позиции на рынке, покажет только время. До основного конкурента - Google Chrome ему еще очень далеко.    

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